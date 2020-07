DON STOJIĆ OPET BRILJIRAO SVOJIM GOVORIMA O SEKSU: Razvezao se o igračkama, masturbaciji, seksu u trudnoći…

Kontroverzni svećenik u svom stilu odgovara na škakljiva pitanja vjernika

Famozni don Damir Stojić nebrojeno je puta dizao prašinu svojim govorima o seksu, a sada je ovaj katolički svećenik postao i svojevrstan savjetnik za ta pitanja te na portalu Bitno.net odgovara čitateljima koji mu se javljaju s problemima u spavaćoj sobi.

Stojića katolici, između ostaloga, ispituju o seksualnim igračkama i njihovoj uporabi u kršćanskome braku, seksu u trudnoći, samozadovoljavanju u snu, a njegovi su odgovori vrlo konkretni i opširni.

Seksualne igračke – da ili ne?

Stojić na pitanje o igračkama za postizanje vrhunca odgovara da vjera nema popis pravila za sve. Međutim, iz odgovora se može iščitati kako on baš ne odobrava korištenje vibratora i ostalih pomagala za seks.

“Valja se, dakle, zapitati i potražiti odgovore na sljedeća pitanja: što je to krepost čistoće? Što se njoj protivi? Zašto je bračni čin svet i što je u skladu s tom svetošću, a što nije? U kojem me od tih dvaju smjerova vode seksualne igračke? Postoji li i drugi, prikladniji način da supruga dođe do vrhunca? Što te igračke zapravo predstavljaju? Jesu li one možda vanjski surogat za nešto što nedostaje iznutra?”, započeo je svećenik.

“Kakvi su učinci uporabe takvih sredstava (zdravstveni, psihološki, duhovni)? Gdje se, u kojem kontekstu i na kojem mjestu mogu nabaviti i kakav dojam ta činjenica ostavlja u meni? Kakva je kršćanska tradicija u tom pogledu? Koji su kršćanski uzori čistoće i koliko je meni i mojoj supruzi najviše moguće da im se približimo? Koji su moji motivi za traženje pomoći u seksualnim igračkama? Jesu li ti motivi hvalevrijedni?”, nastavio je.

“Kako moja savjest važe to pitanje, što smatra razlozima za i protiv? Kako ti razlozi prolaze na testu objektivne prosudbe? Što mi o svemu tome govori Isus kada ga o tome pitam u klanjanju pred Presvetim oltarskim sakramentom ili gledajući ga u lice predstavljeno na ikoni?”, napisao je Stojić anonimnom katoliku, čija supruga ne može doživjeti orgazam bez igračaka.

CRKVA IMA NOVA PRAVILA ZA SEKS! Poznati svećenici otvoreno o igračkama, oralnom i analnom seksu, kontracepciji i orgazmu

Samozadovoljavanje u snu

Stojića je jedna djevojka pitala o samozadovoljavanju u snu, uz naglasak na činjenicu da je samozadovoljavanje zabranjeno u katoličkoj vjeri.

“Do prije godinu dana sam se borila s pornografijom i samozadovoljavanjem, a sada kada sam to prestala, često mi se dogodi da u mislima ili u snovima vidim te slike. No, to nije sve. Često dok spavam osjećam kao da to činim i to me uvijek probudi. Ne znam jesam li sanjala da to činim ili sam stvarno počinila grijeh samozadovoljavanja. I sada ne znam trebam li to ispovjediti kad ne znam je li to bio san ili stvarnost. Molim vas, pomozite mi”, napisala je ona.

“Ispovijed nam briše grijehe, ali ostaju nam određene njihove posljedice. Slično kao kada dijete razbije loptom prozor, ispriča se i bude mu oprošteno. Ali šteta – razbijen prozor – i dalje ostaje i tu štetu treba posebno popravljati”, slikovito je čitateljici odgovorio don Stojić

“Moguće je da čovjek do neke mjere bude svjestan onoga što čini u snu, odnosno polusnu. U toj mjeri treba se i pokajati i ispovjediti. Međutim, vrlo je teško moguće da osoba u tom stanju bude sasvim svjesna onoga što čini, tako da se u pravilu ne radi o teškim grijesima. Osim toga, dok osoba i dođe do određene svijesti, može već biti tako spolno uzbuđena da dovršetak čina ne predstavlja neki autentični slobodni izbor, nego jednostavno slabost i nemoć oduprijeti se tada već presnažnoj napasti”, dodao je.

“Svakako te potičem da ustraješ u ovoj borbi i da činjenicu svoje slabosti ne uzimaš kao opravdanje, nego da se odupireš koliko god možeš, pa i ‘do krvi’, kako kaže sveti Pavao. Međutim, ako i sagriješiš, ili se barem osjećaš prljavo zbog takvih snova, nemoj gubiti mir. Naime, neprijatelj upravo želi na taj način uvući u tvoje srce najprije nemir, zatim očaj – na taj te način odvoji od Gospodina, a onda si gotova – samo je pitanje trenutka kada ćeš tresnuti”, zaključio je svećenik.

FRAJER PRIZNAO: ‘Pozvao sam ženinog bivšeg na večeru i gledao ih dok se seksaju. Ludo me uzbudilo’

Seks u trudnoći

Stojića za pomoć mole i katolici koji bi se voljeli seksati čak i u trudnoći, ali se boje da je to grijeh. On je, stoga, umirio uplašenu Nikolinu, koja se želi seksati u trudnoći i dao joj dopuštenje.

“Spolni odnosi između supružnika za vrijeme ženine trudnoće su dopušteni i moralno prihvatljivi, pa i poželjni. Radi se o dobru bračnih drugova. Svaki istinski spolni odnos (bračni zagrljaj) supružnika je obnavljanje ženidbene privole i njihovo međusobno zbližavanje. Ali on i dalje treba biti čist, vođen s uvažavanjem i poštovanjem. Ne smije ga se vršiti iz požude. Svaki bračni čin u sebi sadržava dobro bračnih drugova i usmjerenost na potomstvo”, odgovorio je don Stojić zabrinutoj trudnici.