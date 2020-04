DO SVOJE 30. NIJE SMJELA NI POMISLITI NA SEKS: ‘Užasno je boljelo, birala sam dečke koji me nimalo ne privlače…’

Rijetko ginekološko stanje uništavalo joj je život. Do prekretnice je došlo 2009. godine, kada je počela prakticirati jogu i meditaciju

Ova žena progovorila je o užasnome stanju koje ju je sprječavalo da ima spolne odnose do njezine 30. godine. Petek Tatli (38) živjela je s vaginizmom punih 15 godina.

Stanje uzrokuje da se vaginalni mišići naglo zategnu pri pokušaju bilo koje penetracije, a može biti bolno i teško. Petek priznaje da je u prošlosti birala partnere za koje nije osjećala snažnu privlačnost – kako bi seks izbjegla što dulje.

“Sada kad se osvrnem na sve to, jednostavno nisam htjela biti žena. Nisam htjela osjetiti svoju seksualnost, nisam željela nijednoga muškarca u svojemu životu koji me je seksualno privlačio”, ispričala je za The Sun.

“Moj vaginizam bio je prilično ekstreman. Nisam bila u stanju završiti ni s čitanjem riječi vaginizam niti pogledati prema stolu za pregled u klinikama, jer bih se odmah počela savijati, osjećajući ekstremne kontrakcije, ne samo u mišićima oko moje vagine, već po cijelome tijelu”, opisuje ona.

Joga joj je mnogo pomogla

Njezino se stanje dramatično popravilo nakon odluke da trenira kao instruktorica joge. Ubrzo nakon navršene 30. godine. Tatli je prvi put imala penetrativni seks i sada je u sretnoj i dugotrajnoj vezi sa svojim partnerom Johanneom (37).

Osnovala je grupu za podršku koja pomaže ženama koje pate od ove bolesti, kako u Velikoj Britaniji, tako i širom svijeta. “Odlučila sam ispričati svoju priču kako bih doprla do svih žena s vaginizmom te razbila tabue i prepreke”, priznaje.

“Vjerujem da svaka žena koja živi s ovim izazovnim stanjem može to prevladati, kao što sam to ja učinila”, tvrdi Tatli, koja je svojega stanja postala svjesna u kasnim tinejdžerskim godinama. Iako je imala dva dugogodišnja partnera, nije mogla imati klasičan spolni odnos.

“Nijedan od njih nije mi zbog toga radio probleme, imali smo prisnost i oni su to prihvatili. Ali ja nisam osjećala snažnu fizičku privlačnost prema tim ljudima; bilo je to kao da sam pokušavala izbjegavati problem”, prisjeća se Petek. “Ali kako je vrijeme odmicalo, osjećala sam se vrlo usamljeno.”

Ozljeđivala se i bila u depresiji

“Liječnici su mi govorili da će sve biti u redu, ali ono što mi je najviše trebalo bila je podrška. Povjerila sam se svojoj mami i najboljoj prijateljici, ali to sam trebala čuti od žena koje su i same imale isti problem”, kaže ona.

“I ja sam se borila sa svojim misaonim procesima; bila sam osoba koja osuđuje i samu sebe sam često tukla, osjećala sam se stalno kao neuspjeh, kao da nisam potpuna, bila sam slomljena. Osjećala sam se kao da nisam ni žena. Stalno sam bila u depresiji.”, priznaje Petek.

Do prekretnice je došlo 2009. godine, kada je počela prakticirati jogu i meditaciju.

“Nakon što sam počela trenirati kao instruktorica joge, počela sam više upoznavati upoznavati samu sebe, što je bio prvi put. Započela sam novi odnos sa svojim tijelom, postajući mnogo svjesnija svojih misaonih obrazaca, pogotovo dok sam meditirala” objašnjava ona. “Tako se i moja perspektiva vaginizma počela postepeno mijenjati. Shvatila sam da ne moram živjeti s tim stanjem.”

Plakala je od sreće tijekom prvog odnosa

U dobi od 30 godina skupila je hrabrost da posjeti kliniku specijaliziranu za tretiranje vaginizma, a krenula je i na psihoterapiju. “Nakon nekog vremena otkrila sam da mogu umetnuti veliki dilator. Shvaćanje da postižem napredak bilo je osnažujuće”, priznaje Tatli. “Odlučila sam putovati i nakratko izaći iz svoje zone komfora.”

Petek je odlazila na niz terapija prije nego što je upoznala svojega novog partnera. Već pri prvom pokušaju imali su puni penetrativni seks. “Moj prvi pravi seks bio je nevjerojatan, nakon svih tih godina življenja u strahu. Doslovno nisam uopće osjećala bol”, govori ona.

“Emocionalno je, međutim, bila posve druga priča i nisam mogla prestati plakati tijekom penetracije, ali bile su to suze radosnice. Vjerojatno je mom partneru to bilo malo čudno, ali osjećala sam se kao da je težak teret pao s mojih leđa”, objašnjava Petek.

“Odjednom je vaginizam postao moja prošlost nakon svih tih godina i to je sada, ironično, moja snaga”, tvrdi ona. Petek radi kao instruktorica joge, pored karijere inženjera u prerađivačkoj industriji. Ona također podržava druge žene kako bi im pomogla u prevladavanju vaginizma.