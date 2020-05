DJEVOJKA SHRVANA ZBOG DEČKOVE REAKCIJE U JAVNOSTI: ‘A još jučer smo imali seks za pamćenje…’

Njihova se veza činila idealnom, sve do jednoga vikenda kada je on ‘pukao’

Čudan scenarij dogodio se 21-godišnjoj djevojci koja, kako kaže, ima najbolji seks u životu sa svojim ljubavnikom, ali je ostala potpuno razočarana kada je slučajno naletjela na njega u supremarketu dok je on bio sa svojom majkom.

“Nas dvoje radimo u istoj podružnici velikoga poduzeća, ali smo oboje nezadovoljni poslom. On je dvije godine stariji od mene i živi s mamom. Od početka smo kliknuli i dobro se slagali na radnome mjestu, ali posebno smo se zbližili prije nekih šest mjeseci”, objasnila je djevojka.

On ne želi prihvatiti njezina sina

Nakon što su nekoliko puta izašli na spoj, između njih je pao seks, koji se ispostavio savršenim. “Moja mama je vrlo razumna žena i uvijek nam daje dovoljno privatnosti kada on dođe k meni. Bila sam toliko sretna i naša se veza činila idealnom, sve do jednoga vikenda prije nekoliko mjeseci”, otkrila je ova 21-godišnjakinja, koja iz prijašnje veze ima trogodišnjega sinčića.

“Mama je bila vani sa svojim prijateljima, tako da smo nas dvoje cijeli vikend proveli s malim. Nije bio zločest, ali dva dana s trogodišnjakom može biti naporno. Moj dečko je tjedan dana poslije toga prekinuo sa mnom bez ikakva objašnjenja. Samo je rekao da ne može prihvatiti mojega sina i ne želi mu biti očinska figura”, požalila se.

Cura je, jasno, nakon toga bila potpuno shrvana jer se, kako kaže, baš jako zaljubila u njega. “Nakon što smo prekinuli, sve je zapravo ostalo isto, osim činjenice da više nismo bili u vezi. I dalje smo se viđali kada smo imali vremena. Samo moja mama zna da nas dvoje još uvijek provodimo noći zajedno”, dodala je.

U dućanu se pravio da je ne poznaje

“Stvarno se super slažemo, on kaže da me voli, ali da ne može biti sa mnom te da je ovo što sada imamo maksimum koji mi on može pružiti. Međutim, šokirala sam se kad smo se nedavno susreli u supermarketu dok smo oboje bili s majkama jer on me totalno ignorirao”, prisjetila se.

Djevojka kaže kako je svjesna da njegova mama nju ne prihvaća jer je mlada samohrana majka, ali užasno ju je pogodilo to što je njezin ljubavnik nije htio ni pogledati u dućanu. Razočarana i povrijeđena, 21-godišnjakinja je zatražila pomoć Sunove savjetnice Deidre Sanders.

Iskusna stručnjakinja odmah joj je poručila neka prekine svaki kontakt s tim dečkom te da nipošto više ne spava s njime. “Taj tip nema nimalo poštovanja prema tebi i tvojim osjećajima. Iskorištava te za seks, a ne nudi ti pravu vezu. Možda kaže da te voli, ali to nikako nije ljubav kakvu zaslužujete ti i tvoje dijete”, zaključila je Deidre.