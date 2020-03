DJEVOJKA NA RUBU OČAJA NAKON ČETIRI GODINE VEZE: ‘Dečko me odguruje kada želim spavati s njim, a tek smo u dvadesetima’

Ona sumnja da je dečko vara, ali poznata stručnjakinja sugerira da je problem ipak u nečem drugom

Na početku veze cvjetaju ruže i ne možete se zasititi jedno drugoga. Tzv. razdoblje medenoga mjeseca traje do maksimalno dvije godine, a potom odnos prelazi u mirniju fazu. No, što kada ta mirnija faza sa sobom donese i potpunu “sušu” u krevetu?!

Jednom dnevno postalo je dvaput mjesečno

Anonimna 26-godišnjakinja, koja je sa svojim dvije godine starijim dečkom u vezi već četiri godine požalila se na kroničan nedostatak intimnosti u dobi kada bi njihov libido trebao divljati. “Prije smo bili intimni najmanje jednom dnevno, ali sada doslovno to više uopće ne radimo”, započela je u pismu Sunovoj savjetnici Deidre Sanders.

“On se počeo udaljavati od mene prije šest mjeseci i gotovo da me odgurne od sebe ako slučajno iniciram odnos. Sretna sam ako vodimo ljubav dvaput mjesečno. Uporno ga ispitujem u čemu je problem, ali on odmah mijenja temu. Osjećam kao da me više ne voli. Ima li možda drugu?”, pita se nezadovoljna djevojka.

Uzrok može biti stres, ali i erektilna disfunkcija

Deidre je čitateljicu umirila rekavši joj kako nije uvijek slučaj da muškarac ima drugu ako je izgubio interes za intimnim odnosom. Posao i razni pritisci sa strane mogu uvelike narušiti seksualni nagon, objasnila je iskusna savjetnica.

Ipak, savjetovala joj je da dečka svakako potakne na razgovor i pokuša doznati što ga muči. “Reci mu da si zabrinuta za njega i za vašu vezu. Ako te odguruje od sebe, to znači da zauzima obrambeni stav. Možda ima problem s erekcijom”, zaključila je Sanders.