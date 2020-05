DJEVOJKA IM JE SAMO TREBALA ‘OSVJEŽITI’ VEZU: ‘Tijekom strastvenog trojca dogodilo se nešto zbog čega razmišljam o prekidu’

Kada u vezi nestane ona početna iskra, mnogi parovi traže “osvježenje” u vidu drugačijih stvari koje nikad prije nisu probali. Ponekad ta promjena upali, a ponekad… Ova djevojka (26) neopisivo žali zbog toga što su ona i njezin dvije godine stariji dečko pozvali “gošću” u spavaću sobu.

Nakon strastvenoga trojca ona je počela razvijati osjećaje prema djevojci koja im je samo trebala unijeti uzbuđenje u učmalu vezu. Sada ne zna treba li ostaviti dečka te se za pomoć obratila u Sunovu rubriku Dear Deidre.

I had thrilling threesome with my boyfriend and another girl, but now I’ve fallen for her https://t.co/DuUNHIGHcl

— Dear Deidre (@DearDeidre) May 19, 2020