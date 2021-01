DJEVOJKA (22) KOJA JE TRAŽILA SPONZORA SKRASILA SE S 56-GODIŠNJAKOM: ‘Seks je sjajan, naučila sam ga nekim trikovima’

Djevojka tvrdi da su ju oduvijek privlačili stariji muškarci i da su joj još u djetinjstvu simpatije bili očevi prijatelji

Alyssa Gutierrez, 22-godišnjakinja koja je bila u potrazi za tzv. ‘sugar daddyjem’, danas je u vezi s 56-godišnjim Peterom koji je stariji od njezinih roditelja.

Frizerka i profesionalni sportski kockar upoznali su se preko stranice za upoznavanje sponzora kada je ona imala 20 godina. Alyssa se priključila stranici kako bi pronašla starijeg muškarca koji će ju razmaziti, no inzistira kako s Peterom nije u vezi zbog novca.

SASVIM DRUGAČIJA PRIČA O RAZLICI U GODINAMA: Njoj su 44, njemu 76 i slave 17. godišnjicu braka; ‘Još uvijek se skrivamo u javnosti’

“Oduvijek su me privlačili stariji frajeri, ovo nije ništa novo za mene. Otkako sam bila djevojčica znala sam za to. Simpatije su mi bili očevi prijatelji ili prijatelji starijeg brata. Ipak, Peter je najstariji tip s kojim sam bila u vezi”, objasnila je Alyssa za britanski Metro.

U vezi su već skoro tri godine, a planiraju i zaruke. Peter je prvi prišao Alyssi i pitao ju bi li otišla na večeru s njime. Profesionalni kockar bio je oženjen 15 godina i razveo se 2010.

BAKICU ZAVEO 39 GODINA MLAĐI: ‘Ljudi nas gledaju s gađenjem, ali nije nas briga. Svake noći vodimo ljubav…’

Iako je prije ljubio mlađe žene, tvrdi kako je veza sa sadašnjom curom potpuno drugačija. “Alyssa je tako draga osoba i nije pokušavala iskoristiti moje bogatstvo poput drugih djevojaka. Ne možete kupiti takvu ljubav”, objasnio je.

Njezini roditelji su se u to vrijeme rastavljali pa je mogla birati – preseliti se kod jednog od njih ili živjeti sama. Tražila je stan i rekla Peteru o tome, a on joj je ponudio da se useli kod njega jer je imao spavaću sobu viška.

Vršnjakinja njegove djece

Alyssa je isprva tajila njihovu vezu jer se bojala što će drugi ljudi misliti o njima, no sada svoga dečka ponosno pokazuje. “Peter je stariji od mojih roditelja, ali nakon godinu i pol dana rekla sam svojoj obitelji i oni su to prihvatili”, objasnila je.

Peterova obitelj bila je veći izazov jer je njegova kći iste dobi kao njegova buduća supruga, a ima i sina koji je od dvije godine mlađi od Alysse.

“Divno je imati mentora. Peter mi može pomoći sa situacijama i problemima koje me muče i voditi me u pravom smjeru. Ponekad ne komuniciram dobro, ali uz njega se učim tome. Jasno, seks nam je odličan. Zna kako me zadovoljiti, što ne znači da ga ja nisam naučila neke stvari”, objasnila je 22-godišnjakinja.

Ne obaziru se na hejtere

Peter dodaje kako između njega i djevojke postoji snažna fizička i emotivna kemija. “Nisam očekivao ni htio biti u dugoročnoj vezi s tako mladom curom, jednostavno se dogodilo”, rekao je.

Iako ih prolaznici čudno gledaju, na negativne reakcije se ne obaziru. Nakon završetka pandemije planiraju se vjenčati i imati djecu.

Par svoju vezu dokumentira i na TikToku, gdje imaju preko 72.000 pratitelja. “Dobivamo puno podrške i djevojke me pitaju za savjete i pomoć oko ponašanja u sličnim vezama. Naravno, tu je i onih 15 posto hejtera i trolova”, izjavila je Alyssa.