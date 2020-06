DJEVOJČICA GADNO ‘USOSILA’ TATU: ‘Mama, zašto je tvoj grudnjak u tatinom autu?’; Mama: ‘Molim? U tatinom autu nisam bila tjednima…’

Djeca zaista imaju odličan tajming s pitanjima. U to se uvjerio jedan otac kojeg je ‘usosila’ četverogodišnja kći kada ga je pred njegovom suprugom upitala zašto je njezin grudnjak u njegovom automobilu.

Otac je cijelu stresnu anegdotu podijelio na Twitteru i nasmijao tisuće ljudi.

“Moja četverogodišnja kći pokušala mi je smjestiti danas”, napisao je tviteraš. “Upitala je suprugu zašto je njen grudnjak u tatinom autu. Žena me ubila pogledom, nije bila u mom autu tjednima”, objasnio je. Iako se pokušao obraniti, djevojčica nije posustajala i stalno je ponavljala da je vidjela nešto nalik grudnjaku pa su se svi spustili do garaže kako bi vidjeli na što misli.

My 4-y/o daughter tried to jam me up today.

Kid: Mommy, why is your bra in daddy's car?

Me: What!?

The Mrs hit me wit a killer side eye. She ain't been in my car in weeks

Me: Ain't no bra in my car!!

Kid: Ya huh, cup thingie with straps

*we all go to garage & look in car* pic.twitter.com/3c4kItwnZO

— ManSitChoAzzDown (@AngryManTV) June 27, 2018