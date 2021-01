DJEVICA JE U 26. GODINI I GADI JOJ SE POMISAO NA SEKS: ‘Čak i ginekološke preglede obavljam pod općom anestezijom’

Zbog toga je bila na brojnim liječničkim pregledima, da se uvjeri kako je fizički s njome sve u redu

U Sunovu rubriku Dear Deidre javila se 25-godišnja djevojka koja ima neuobičajeni problem. Ona se, naime, nikad nije seksala, a kako se čini, još dugo i neće. Dosad je imala tri ozbiljne veze, ali svaka je završila neslavno jer ona ne može podnijeti bilo kakvu vrstu intimnosti.

“Sva trojica su me ostavila jer se nisam mogla s njima seksati. Nisam im mogla dopustiti ni da me rukom taknu ‘tamo dolje’, a kada bih samo osjetila da su blizu, uhvatila bi me panika jer to stvarno ne volim”, objasnila je.

Ginekološki pregled pod anestezijom

“Svi misle da mi je super i da se imam čemu veseliti, ali ja se osjećam kao da mi život prolazi, a ja ni u čemu ne uživam. Kako uopće mogu s nekime imati dobar odnos ako se s njime ne mogu seksati?”, pita se 25-godišnjakinja.

Paniku joj, kaže, izazove i svaki ginekološki pregled pa tako, na primjer, standardni PAPA test mora obavljati pod punom anestezijom; u suprotnom se, tvrdi, ne može suzdržati da ne plače i vrišti. Zbog toga je bila na brojnim liječničkim pregledima, da se uvjeri kako je fizički s njome sve u redu.

Korijen problema vuče iz djetinjstva?

“Znam da moja reakcija nije normalna, ali si ne mogu pomoći”, zaključila je djevojka u svome pismu Sunovoj kolumnistici i savjetnici Deidre Sanders.

Iskusna Deidre objasnila je zabrinutoj čitateljici da se u ovome slučaju, čim je netko dotakne, njezino tijelo automatski napne, pa tako i mišići oko rodnice. Uzrok toga refleksa može biti neugodno iskustvo iz prošlosti ili se djevojka jednostavno još uvijek ne osjeća spremnom i to treba poštovati.