DJEDICA U STRAHU ZA SEKSUALNI ŽIVOT: ‘U 70-ima smo i stalno se seksamo, ali žena mi ima taj nesretni problem…’

Muškarac u zlatnim godinama pohvalio se kako još uvijek održava redovite seksualne odnose sa suprugom, ali nešto ga ipak zabrinjava. Svoj problem ispričao je Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Draga Deidre, iako smo oboje u 70-ima, moja supruga i ja još uvijek imamo bogat seksualni život. Ponekad nam je potrebna pomoć raznoraznih igračaka, ali čak nam je i tada seks odličan. Jedino me brine to što u posljednje vrijeme moja žena ne može doživjeti snažan orgazam.

Isprobali smo sve čega smo se mogli sjetiti. Ona kaže da to nije važno, ali ja mislim da mi to govori samo kako bih se osjećao bolje. Negdje sam pročitao da, kada žene uđu u osmo destljeće života, njihovi živčani završetci više ne rade kako treba. Je li to istina? Ako jest, postoji li išta što možemo učiniti?

Deidre odgovara:

Poput muškaraca, i žene u starijoj dobi pate od smanjenog seksualnog odgovora. Lokalna primjena estrogenske kreme mogla bi vam pomoći, kao vježbe za zdjelicu. Vibratori dizajnirani za žene također su vrlo učinkoviti.