DIVLJAČKI SE SEKSA S KĆERI (18) SVOJE ZARUČNICE: ‘Osjećam se užasno loše, ali ona prijeti da će me razotkriti ako prestanemo’

“To se sad događa svakodnevno. Rekao sam joj da moramo prestati, no ona tvrdi da se zaljubila i da neće moći šutjeti o tome. Ne znam što da radim”

48-godišnji muškarac tvrdi da djeluje mladoliko i da mu mnogi daju 30-ak godina. Njegova zaručnica ima 39, a on gužva plahte s njezinom kćeri. Sad se našao u velikom problemu.

“Nedavno sam slavio rođendan, a zaručnica mi je organizirala proslavu u svojem domu. Njezin sin i kćer su također bili tamo. Sin ima 22, dok kćer ima 18 godina, oboje žive s njom. Nakon partija, umjesto da odem u krevet, odlučio sam popiti još jedno piče i leći na kauč. Zaspao sam, no u sitne sate probudio me oralni seks. Mislio sam da me zadovoljava zaručnica, no šokirao sam se kad sam podigao deku i vidio da se radi o njezinoj kćeri”, ispričao je muškarac za The Sun.

Ne da mu mira

Kaže kako mu je djevojka poljubila kako bi ga spriječila da išta kaže, a zatim se popela na njega.

“Dozvolio sam joj da vodi ljubav sa mnom. Bio je fantastično spavati s tako lijepom mladom djevojkom. Osjećaj opasnosti i ego su me preuzeli i osjećao sam se odlično. Otišao sam pod tuš i u krevet, pretvarajući se da spavam, radije nego da se mazim sa zaručnicom. Jedva sam je ujutro pogledao u oči. Njezina se kćer smješkala za doručkom i slala mi poljupce. Stvar je otišla još dalje, kćer me kasnije opet zavela te smo ponovno imali spolni odnos. To se sad događa svako malo. Rekao sam joj da moramo prestati, no ona tvrdi da se zaljubila i da neće moći šutjeti o tome. Ne znam što da radim”, ispričao je iskreno muškarac koji traži pomoć kolumnistice Deirdre.

‘Ne prebacuj krivnju na tinejdžericu’

“Nemoj krivnju prebacivati ma tinejdžerku samo kako bi nastavio ovu aferu. Ti si u godinama kada bi trebao znati bolje. Reci joj da vaša afera završava odmah. Znam da ti laska pažnja ove djevojke, no bojim se da ona sugerira da se radi o emotivno zavisnoj osobi koja pokazuje razinu odnosa s majkom. Reci joj da će otkrivanje afere više povrijediti nju nego njezinu majku”, odgovorila je Deirdre.