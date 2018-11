DEČKOV BRAT JE PRISILJAVA NA SEKS: ‘Šalje mi prljave poruke u kojima me nagovara na svakakve perverzije’

‘Činio se drag sve dok nismo ostali nasamo. Tada mi se počeo obraćati na seksualan način’

Djevojka se obratila za pomoć Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders jer se našla u nezavidnom položaju iz kojega se ne zna sama izvući. Dečkov stariji brat je terorizira lascivnim porukama i nagovara je na seks.

Draga Deidre, stariji brat moga dečka ne želi me ostaviti na miru, čak iako sam mu jasno rekla da nisam zainteresirana za njegovu ideju. Imam 20, a dečko s kojim sam u vezi 18 mjeseci 22 godine. Prije nekoliko tjedana, njegov 28-godišnji brat vratio se kući iz Australije. Činio se drag sve dok nismo ostali nasamo. Tada mi se počeo obraćati na seksualan način. Ja sam mu rekla da sam sretna s njegovim bratom.

Međutim, sada mi je počeo i slati poruke u kojima me nagovara da se seksam s njime. Već sam počela smišljati izlike samo da se ne moramo susretati. Kako da ga natjeram da me već jednom pusti na miru?

Deidre odgovara:

To je vrsta zlostavljanja, koju on možda vuče iz načina na koji je tretirao svoga mlađeg brata. Možda je to što ne želiš biti bezobrazna i drska prema njemu zapravo i ublažilo njegovo shvaćanje tvojih odbijanja. Reci mu da ćeš, ako ti još samo jednom pristupi neprikladno, sve reći njegovu bratu, a onda ga i blokirati.