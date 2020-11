DEČKO PROSTITUTKE OTVORIO DUŠU: ‘Njezin posao ima iznenađujuće prednosti za našu vezu, a pandemija je sve promijenila’

Kada je Crystal preko zajedničkog prijatelja upoznala svoga muškarca iz snova, bila je nervozna jer nije znala kako mu reći čime se bavi. Brinula se da bi ga to otkriće moglo prestrašiti i odbiti od nje, s obzirom na to da je ona – prostitutka.

Crystal radi u pornoindustriji i spava s muškarcima za novac, a kada je njezin sadašnji dečko to saznao, bio je zabrinut. Međutim, odlučio ju je prihvatiti takvu kakva jest i shvatio je da je njezin posao čini sretnom pa mu to više i nije toliko smetalo. Zajedno su i sretni već 11 godina.

“Uvijek ću je podržavati, bez obzira na sve. Mislim da je njezin posao izvrstan. To je posao koji voli, što je najvažnije”, izjavio je za Mirror Crystalin dečko, koji je želio ostati anoniman. “Njezina majka i sestra je podržavaju, ali nitko drugi iz obitelji ne želi ni razgovarati o tome.”

Naglasio je kako je jedino zabrinut za njezinu sigurnost, a drugi muškarci nimalo mu ne smetaju. Otkrio je i da njezin posao ima svoje prednosti koje mu, kako kaže, olakšavaju život.

“Ima fleksibilno radno vrijeme i sama može odlučiti kada će raditi. To je sjajno”, rekao je. Crystal je otkrila da su njezini klijenti uglavnom muškarci između 30 i 45 godina i da su uvijek dotjerani.

