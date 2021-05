DEČKO JU JE VARAO, LJUBAVNICA ZATRUDNJELA, RODILA I SADA IMA ZAHTJEVE: ‘Ta beba je djelomično i tvoja, kupi pelene’

Djevojka se šokirala kada je majka djeteta njenog bivšeg dečka tražila da sudjeluje u troškovima za bebu

Jedna žena ostala je bez teksta nakon što ju je kontaktirala majka djeteta njenog bivšeg dečka s kojom ju je varao tijekom veze. Naime, poručila joj je kako je beba “djelomično njezina” i da bi trebala sudjelovati u troškovima.

Razumljivo, majčini argumenti nisu joj bili uvjerljivi, baš kao i ljudima na internetu.

Djevojka je cijelu interakciju prepričala na Redditu nakon što ju je novopečena majka kontaktirala i pitala da plati bebine pelene. Njihov bivši dečko u međuvremenu je našao novu djevojku. Korisnica Reddita priznaje kako osjeća grižnju savjesti, iako zna da je u pravu jer ju je odbila.

“Bivši dečko me varao veći dio veze, ali to nikad nisam mogla dokazati. Jednog dana sam konačno došla do djevojke i popričala s njom. Osjećala se užasno i rekla mi je kako je upravo saznala da je trudna. Čestitala sam joj i okončala svoju vezu s njim, nakon čega su njih dvoje bili par”, započela je svoju objavu prevarena djevojka.

Javio se i bivši dečko

“Godinu dana kasnije sam sama, imam odličan posao i uživam u životu. Djevojka mi je poslala poruku na Facebooku i pitala me da kupim njenoj bebi pelene i druge potrepštine jer je saznala da je dečko vara te ju je ostavio zbog druge žene. Samohrana je majka bez posla i živi s roditeljima, a on ih je sve uzdržavao. Rekla sam joj da mi nije ugodno pomagati joj oko bebe jer je spavala s mojim dečkom i to je nastavila raditi nakon što sam ih uhvatila. Rekla mi je da sam zla i da je beba ‘djelomično moja’ jer smo obje bile s njim u isto vrijeme. Nakon što sam to pročitala, blokirala sam je, a bivši dečko mi je poslao poruku i rekao mi da bih joj trebala pomoći”, zaključila je.

Korisnici Reddita poručili su joj da nije reagirala neprimjereno te da je imala svako pravo odbiti majku i njen bizarni zahtjev.

“Ta cura je izgubila razum, kako može reći da je beba djelomično tvoja?”, “Treba kontaktirati oca čije je dijete zaista. Ne duguješ im nikakvu vrstu pomoći”, “Ovo je zaista ludo. Nemaš odgovornost prema njoj i njenom djetetu. Treba nazvati bivšeg dečka i reći mu da plaća za svoje dijete”, neki su od komentara.