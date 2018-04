DEČKO JU ODBIO DOK JE BILA MUŠKO PA GA ZAVELA KAO ŽENA: ‘Ne smeta mi njen penis i baš me briga što drugi misle’

Dječaci su je u školi maltretirali jer je bila previše feminiziran dječak, a djevojčice se nisu htjele družiti s njom jer nije bila poput njih

Plavuša Erin Anderson (22) iz SAD-a rođena je kao dječak Aaron. Kaže kako je oduvijek znala da je zarobljena u pogrešnom tijelu. Već je u dobi od tri godine obožavala nositi bakine štikle.

Dečku ne smeta njezin penis

S 18 je prvi put pristupila svojoj ljubavi Jaredu Norrisu na Facebooku, ali tada je još izgledala kao muškarac i on ju je glatko odbio. Nakon što je tijekom sedam mjeseci uzimala hormonsku terapiju i u potpunosti se transformirala, dvije godine poslije taj je isti mladić lajkao jednu njezinu fotografiju na Instagramu.



Ubrzo se rodila ljubav i par je danas, još dvije godine poslije, u sretnoj vezi, usprkos ružnim komentarima i prijetnjama smrću s kojima se svakodnevno susreću. Erin još uvijek troši hormone, povećala je grudi i nada se skoroj operaciji promjene spola. Njezin je dečko, kaže, prilično ravnodušan u vezi s time i ne potiče je na zahvat.

“Ona želi izgledati ženstvenije, ali za mene je već sad prekrasna”, izjavio je Jared za Daily Mail. “Voljet ću je jednako jer će i nakon toga biti ista osoba. Smatram da je ona i sad ženstvena, ali isto tako shvaćam kako nju to muči.”

Njezina prva prava veza

Erin se prisjetila katastrofe kad je prvi put prišla Jaredu. “Tad sam još izgledala kao muško, ali sam ga dodala na Facebooku jer mi je bio sladak. Poslala sam mu poruku ‘hej, što ima?’, ali on se nije doimao zainteresirano, tako da sam odlučila ne forsirati. Nakon dvije godine lajkao mi je fotku na Instagramu, ali tad sam već napravila određene promjene i izgledala ženstveno”, priča.

To ju je ohrabrilo i poslala mu je svoj broj. “Nakon pet minuta poslao mi je poruku i počeli smo razgovarati, Dan poslije je bio moj rođendan, koji sam provela s njime i nakon tjedan dana već smo se bili spetljali”, otkriva Erin.

To je njezina prva prava veza jer su se prijašnji dečki bojali osude društva. “Prije Jareda sam viđala druge dečke, ali se iz toga nije izrodilo ništa ozbiljno jer su se oni bojali reći svojoj obitelji i prijateljima za mene”, kaže.

Dobivaju prijetnje smrću

“Jaredu to nije smetalo. Rekao je svojima da sam ja transseksualka i sve. Nije mu važno što ljudi misle. Često razgovaramo kako smo se upoznali i smijemo se tome da sam mu se javila dok sam još bila muško, a on me bez pardona odbio”, priznaje Erin.

“Nije baš bilo poznato u gradu u kojem živimo da hodam s transrodnom osobom, ali kad se proširilo, bio je to šok za ljude. Primio sam brojne prijetnje smrću, ali odlučili smo kako se nećemo obazirati na to. Hvala Bogu da ima i razumnih ljudi koji nam šalju poruke podrške”, kaže Jared.

Erin je znala da joj je suđeno biti ženom dok je još bila dijete. Nosila je maminu šminku, bakine štikle i stavljala majicu na glavu, što je predstavljalo dugu kosu. Dječaci su je u školi maltretirali jer je bila previše feminiziran dječak, a djevojčice se nisu htjele družiti s njom jer nije bila poput njih.

U videu pogledajte kako je tekla njezina transformacija iz slatkog dječaka u zavodljivu ženu.