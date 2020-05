DEČKO JU NOGIRAO NAKON PRVOG SEKSA: ‘Pozvao me u hotelsku sobu, bilo je savršeno. Drugi dan je učinio nešto prestrašno…’

Bilo je to prije tri mjeseca. Nakon toga je ona nekoliko puta pokušavala doći do njega, ali on je uporno odbijao kontakt. Na kraju joj se javio, ali se ponio idiotski

Djevojka (28) upoznala je dvije godine starijega dečka na internetu. On je od početka bio opčinjen njome i doslovno je proganjao, ali nakon što su se upustili u spolni odnos, on je jednostavno nestao. Kako kaže, “ghostao” ju je. Ona se sada osjeća posramljeno i izigrano te je olakšala dušu u pismu za Sunovu rubriku Dear Deidre.

“Činio mi se drag i dosljedan. Oboje smo bili solo i imali smo dosta toga zajedničkoga. On me proganjao iako sam mu jasno dala do znanja kako nisam djevojka za jednu noć. Ipak, na kraju sam pristala naći se s njime. Smatrala sam da je uistinu zainteresiran za mene i da mu se sviđam”, započela je anonimna djevojka.

Vjerovala je da imaju budućnost zajedno

Dodaje kako je on od prvoga dana znao da je ona samohrana majka trogodišnje kćeri. Budući da stanuju na priličnoj udaljenosti jedno od drugoga, frajer je unajmio sobu u hotelu u njezinu rodnome gradu kako bi se mogli naći i bolje upoznati. Za to vrijeme, njezinu je kćerkicu čuvala baka.

“Odmah smo kliknuli i taj je spoj prošao dobro. Nakon toga me dugo molio da se opet vidimo u hotelskoj sobi i naposljetku sam popustila. Spavali smo i seks je bio izvrstan. Vjerovala sam da nas dvoje imamo neku budućnost zajedno”, nastavila je čitateljica britanskoga Suna.

Bilo je to prije tri mjeseca. Nakon toga je ona nekoliko puta pokušavala doći do njega, ali on je uporno odbijao kontakt. Na kraju joj se javio, ali se ponio na način da je ona stekla dojam kako je on ostao povrijeđen.

I had amazing sex with a guy who seemed nice and genuine but now he's ghosted me https://t.co/vBib1CeOYQ — Dear Deidre (@DearDeidre) May 12, 2020

Sada on nju optužuje da ga uhodi

“Rekao mi je da nisam morala spavati s njime, da me nitko na to nije tjerao te da on zapravo nikad nije bio pretjerano zainteresiran za mene. Ali istina je da me on nekoliko puta uporno pritiskao da se nađemo u hotelu, kao da spavam s njime. Znao je da ću se zaljubiti u njega”, požalila se djevojka.

Dodaje kako mu je pokušavala reći ne, ali da ju je on svojim slatkim riječima osvojio, dok sada on nju optužuje da ga uhodi. “Zašto se seksao sa mnom ako nije ništa osjećao prema meni?”, pita se povrijeđena žena i priznaje da ju je to jako razočaralo.

“Imala bih razumijevanja da mi je odmah rekao kakvi su mu planovi sa mnom, da je bio iskren i priznao kako ne osjeća kemiju… Željela sam da barem ostanemo prijatelji, ali on više ne želi ni to. Moja je djevojčica preslatka, ali osjećala sam se tako usamljeno svih tih tjedana u karanteni”, zaključila je čitateljica.

Seks na prvom spoju nije dobra ideja

Savjetnica Deidre Sanders odgovorila joj je kako, nažalost, postoje ljudi koje uzbuđuje ono što ne mogu imati i koji će reći što god treba kako bi dobili ono što žele. Nakon toga obično izgube interes. “Naučila si grubu lekciju o tome kako seks na prvom spoju nikad nije dobra ideja”, rekla joj je.

“Ali ako se on nastavi tako ponašati sa svim djevojkama, to ga neće usrećiti niti će mu donijeti išta dobro u budućnosti. Duboko udahni i obećaj samoj sebi kako nećeš dopustiti da ti ovo iskustvo uništi cijeli život”, savjetovala je čitateljici Deidre.