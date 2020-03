DEČKO JU JE UNAKAZIO KAKO JE DRUGI MUŠKARCI NE BI GLEDALI: ‘Izgubila si ljepotu, više te nitko neće željeti!’

Bilo im je zabavno u početku, ali on je ubrzo pokazao svoje pravo lice

Emma Bingall (32) i Jak Kosta (30) upoznali su se na Tinderu, a nju je oduševio njegov izgled i naizgled savršen život. Stvari su krenule nizbrdo kada ju je voljeni dečko počeo previše kontrolirati. Od silne ljubomore odlučio joj je uništiti ljepotu.

Dok je jedne noći ležao pijan na krevetu, Emma je otkrila da je Jak slao eksplicitne poruke drugim ženama i to mu je prigovorila. On je podivljao i navalio na nju. Pretukao ju je do neprepoznatljivosti. Razlog? Da više nikad nitko ne poželi biti s njome.

'My boyfriend vowed to ruin my looks when I dumped him – I was saved when neighbours heard my screams' https://t.co/VVlSGaJGVD — The Sun (@TheSun) March 3, 2020

Sve je započelo prijetnjom

“Jedne noći sam se okrenula na drugu stranu kreveta u želji da zagrlim dečka, ali njega nije bilo. Dozivala sam ga i posegnula za svojim mobitelom, kojega također nije bilo. Otišla sam na laptop provjeriti lokaciju mobitela i vidjela da je dvije ulice dalje pa sam odmah, još onako u pidžami, krenula u potragu. Vidjela sam Jaka kako sjedi u autu i pregledava moj mobitel”, započela je Emma svoju potresnu ispovijest za The Sun.

Kada ga je pitala što radi, Jak ju je prostrijelio pogledom i zaprijetio: “Izgubit ćeš ljepotu. Nijedan muškarac neće te željeti.” Slomio je prozor i bijesno utvrdio: ‘Viđaš se s nekime i sada ću to dokazati!” Nažalost, svoju je prijetnju ubrzo i ostvario.

“Nekomu tko ovo sada čita sve se čini potpuno ludim, ali to je moja svakodnevica zadnja četiri mjeseca. Upoznala sam ga na Tinderu u kolovozu 2018. jer smo imali zajedničke prijatelje. Bio je duhovit i šarmantan, ali i vrlo fokusiran na samoga sebe – provodio je ispred zrcala više vremena nego bilo koja žena koju znam”, ispričala je Emma.

Bilo im je zabavno u početku, a ona ga je čak upoznala i sa svojim sinom Charliejem, koji je tada imao četiri godine. Njih dvojica su se također jako dobro slagali. Ipak, sreća nije dugo potrajala. Jak se ubrzo preselio Emmi i počeo je kontrolirati. Postao je paranoičan i nije je puštao nikamo samu. Pregledavao joj je mobitel i uvijek se navirivao kada bi se ona s nekim dopisivala.

Spasila ju je sretna slučajnost

“Trebala sam to prekinuti ili postaviti neka pravila, ali dugo nisam izlazila ni s kim. Sve se dogodilo prebrzo i nisam imala vremena uopće shvatiti što se događa. Sviđala mi se pažnja koju mi pruža, ali postajala je sve negativnija. Dva mjeseca poslije, u prosincu, završila sam smjenu u kafiću u kojemu sam radila i krenula kući Jaku. Prijateljica Jessica rekla mi je da joj se javim čim stignem doma – to nam je bila tradicija i tako sam napravila. Čim sam prekinula razgovor, shvatila sam da nešto nije uredu kod kuće”, prisjetila se Emma.

Kada je ušla u spavaću sobu, pronašla je svojega dečka kako pijan spava na krevetu. Prizor joj je, kaže, bio odvratan, ali još odvratnije su bile poruke i fotografije golih žena koje je vidjela u njegovu mobitelu.

“Kada sam mu rekla što sam vidjela, pretukao me i to svom snagom. Vikala sam da me pusti, ali udarao me po glavi sve dok se nisam onesvijestila. Probudila sam se i osjećala mučninu i bol. Vidjela sam da na sebi imam samo donje rublje i pitala sam ga što mi je napravio, paničarila sam. Ponovno mi je rekao da me sada niti jedan muškarac neće željeti. Još osam puta me udario, a dok se krv slijevala niz moje lice i dok sam se branila, ispao mi je mobitel”, ispričala je zlostavljana žena.

Upravo to što joj je ispao mobitel postalo je temeljnim dokazom na sudu. Naime, slučajno je prijateljici Jessici snimala govornu poruku dok ju je dečko tukao. Nakon dva sata agonije policija se pojavila na vratima. Jak je uhićen nakon dojave susjeda o vriskovima iz njihove kuće, a Emma je morala na operaciju nosa. Dugo se borila s anksioznošću i nesanicom.