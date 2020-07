DEČKO JU JE NATJERAO NA GRUPNJAK: Možete li vjerovati da mu je oprostila ove gadosti? ‘Curo, nemaš samopoštovanja!’

Očajna 25-godišnjakinja potražila je savjet u Sunovoj rubrici Dear Deidre nakon što je njezin 13 godina stariji partner predložio da isprobaju seks utroje s još jednom ženom. Ona sada ne može izbaciti iz glave scenu u kojoj se on seksao s drugom dok je ona samo promatrala sa strane.

“U vezi smo četiri godine. Prekidali smo i mirili se, ali često sam imala osjećaj da se ne mogu osloniti na njega niti znati kada ću ga ponovno vidjeti. Nekoliko me puta udario, a sve sam pripisala teškomu djetinjstvu i prošlosti koje je imao”, započela je tešku priču anonimna djevojka.

