DEČKO JOJ STALNO ZBIJA SEKSUALNE ŠALE NA RAČUN SVOJE MAJKE: ‘Nedavno je rekao što će ona napraviti nakon izlaska. Čudno i jezivo’

‘Šali se oko toga kako mu je mama zgodna ili o njenom seksualnom životu’, otkrila je očajna djevojka

Buzzfeedov novinar Stephen LaConte već nekoliko mjeseci rješava neobične probleme čitatelja, a u inbox je nedavno dobio priču koju će sigurno dugo pamtiti.

Jedna mu je djevojka pisala jer je frustrirana dečkom koji često zbija seksualne šale na račun svoje majke. U vezi su dvije godine i sve je odlično, osim tih neprimjerenih komentara.

“Šali se oko toga da mu je majka zgodna ili o njenom seksualnom životu. Isto radi i kada je ona u blizini. Nedavno se ona spremala za spoj pa joj je rekao da ima ‘sjajno tijelo’ i da se definitivno neće vratiti tu noć doma. Ja mislim da je to jako čudno i jezivo pa sam mu rekla da prestane, ali on kaže da sam preosjetljiva. Sve drugo u vezi je sjajno i čini mi se glupo prekinuti oko nečeg ovako trivijalnog, ali stvarno mi se jako gadi to što radi“, napisala je djevojka u poruci.

Majčina reakcija

Stephen joj je odgovorio da nije luda jer su joj takvi komentari jezivi i upitao je djevojku kako njegova majka reagira na te šale.

“Ako je njoj neugodno zbog sinovih komentara, onda mislim da bi trebala intervenirati u njeno ime. Razgovaraj s njim nasamo i reci mu da su njegove šale neprimjerene i da odmah treba prestati s njima”, savjetuje Stephen.

Dodao je da mu dočara njegovo jezivo ponašanje i ukaže na situacije u kojima je njegovoj majci očigledno bilo neugodno. A ako ne prestane ni nakon toga, Buzzfeedov novinar je savjetovao djevojci da ostavi dečka jer neprestano seksualno uznemiruje vlastitu majku, što znači da ne poštuje žene.

Stil komunikacije?

Ipak, njegov je savjet ponešto drugačiji ukoliko se mami sviđaju takve šale. Takvi su komentari možda većini jezivi, ali moguće je da je to samo njihov stil komunikacije.

“Ako ona ne vidi ništa sporno u sinovim seksualnim komentarima, nemoj se miješati. Postoji šansa da će ti se to obiti u glavu. Sve obitelji imaju različitu dinamiku i pokušaji da se ona promijeni su uglavnom neuspješni. Vjerojatno nećeš uspjeti, a usput ćeš se udaljiti od svih. Shvati to kao način na koji ta obitelj funkcionira i ako se pritom zabavljaju, morat ćeš to prihvatiti”, poručio je Stephen djevojci.

No, naglašava da to ne znači da bi trebala trpjeti takve šale. Savjetovao joj je da dečku kaže da se okani takvog humora dok je ona u blizini. “Ti možeš imati granice, čak i kada ih njegova obitelj nema”, dodaje. A ako dečko ignorira njenu molbu, još jednom joj je poručio da ga ostavi.