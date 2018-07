DEČKO (29) TROŠI BAKU (64) NAJBOLJEG FRENDA: ‘Izgleda preseksi i zvijer je u krevetu, ali me brine jedna stvar’

‘Alarm za uzbunu se upalio kada sam počeo zamišljati tu stariju ženu dok sam se seksao s djevojkom’

Mladić u kasnim 20-ima imao je sve – dugogodišnju djevojku, dobar posao… No, sve se poljuljalo kada je upoznao prijateljevu baku. U njemu su se probudili duboki osjećaji i, unatoč velikoj razlici u godinama, s njome planira budućnost. Da stvar bude bolja, i baka se zaljubila, ali boje se osude okoline. Savjetnica Deidre Sanders s portala The Sun prvi put nije bila posve sigurna u svoj odgovor.

Draga Deidre, seksam se s bakom svog najboljeg prijatelja i zaljubljeni smo – ali znam da je razlika u godinama između nas prevelika da bismo imali normalnu vezu kakvu želimo. Imam 29 godina, dobar posao i, donedavno, divnu djevojku s kojom sam bio šest godina. Upoznao sam tog frenda kada je hodao s najboljom prijateljicom moje cure. Dobro smo se složili i od tada se družimo. Tako sam na jednoj obiteljskoj zabavi u njegovoj kući upoznao njegovu baku. Nisam mogao vjerovati kad mi je rekla da su joj 64 godine jer je izgledala puno mlađe.

Na odlasku mi je rekla kako mogu nazvati kad god poželim i doći na kavu. Upravo je tako sve počelo. Frend je znao da ja stalno zivkam, ali nije imao pojma da sam uskoro počeo ostajati cijelu večer. Plesali smo na rođendanskoj proslavi njezine sestre. Prijatelj mi je čak jednom rekao: “Možeš li prestati biti toliko sretan u društvu moje bake jer me to izluđuje?” Tada sam odstupio, ali nešto me je uporno vuklo natrag. I onda mi je jednoga dana priznala kako osjeća nešto prema meni, ali da to nikomu ne govorim kako se njezin unuk ne bi uzrujao.

Seks je bio poseban

Oboje smo bili u sedmom nebu od uzbuđenja. Alarm za uzbunu se upalio kada sam počeo zamišljati tu stariju ženu dok sam se seksao s djevojkom. Nas dvoje smo se davno prije počeli svađati zbog svega i svačega te je ona toga dana jednostavno otišla. To je značilo da sam konačno mogao provoditi više vremena sa ženom koju volim. Kad smo se prvi put seksali, bilo je toliko posebno da sam mislio kako ću se rastopiti.

Tijekom jedne šetnje uz rijeku, skupio sam hrabrost i rekao joj da je volim, a ona mi je uzvratila istim riječima. Sada želim stalno biti s njom, želim da živimo zajedno kao par. Znam kako bih tada izgubio najboljeg prijatelja, roditelji bi me se odrekli i ostao bih bez posla. Raspadam se na dva dijela dvojeći oko toga što da radim, dok vrijeme prolazi, a mi smo i dalje razdvojeni. Brinem se za našu budućnost.

Deidre odgovara:

Voljela bih biti romantična i reći: “Bori se za svoju ljubav”, ali bojim se da vas dvoje ne biste dugo bili sretni zajedno. Vaša tajna veza nikad nije bila na testu u stvarnom svijetu, tako da je ona, na neki način, fantazija. Možeš li zamisliti kako bi vam bilo za 10 ili 15 godina? Kako biste se se slagali s prijateljima onog drugog? Nije problem samo ta razlika u godinama i neodobravanje okoline koje biste navukli, već i to što ste vas dvoje u potpuno različitim fazama života. Savjetujem ti da prekineš tu vezu i svaki kontakt s njome kako bi najlakše mogao krenuti dalje. Ali ako je ta žena uistinu ljubav tvog života, onda, naravno, ignoriraj sve što sam rekla.