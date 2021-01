DEČKO (19) PRIZNANJEM ZAPREPASTIO INTERNET: ‘Mrzim svoj posao, ali spavam sa šeficom (46), a ona mi ne dopušta da dam otkaz’

Mladić koji je ozbiljno razmišljao o davanju otkaza na poslu, otkrio je kako mu je znatno starija šefica dala posebne pogodnosti nakon što je počeo spavati s njome, ali sada nije siguran kako da prekine tu vezu.

Pišući anonimno na Redditu, 19-godišnjak – za kojega se vjeruje da je iz Velike Britanije – objasnio je da radi kao agent u pozivnom centru od rujna prošle godine i trudi se ispuniti očekivane minimalne ciljeve poduzeća.

Planirao je napustiti posao već nakon tri tjedna, ali je poslije vesele noći u pubu završio u krevetu sa svojom šeficom Michelle (46), a njihova intimna veza nastavila se tijekom posljednja četiri mjeseca, prenosi Daily Mail.

