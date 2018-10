DEČKI PRIZNALI SVOJE NAJPERVERZNIJE MAŠTARIJE: ‘Želim da mi priča o seksu s drugima i da je dlakava dolje’

Ako ste imalo konzervativni, bolje preskočite ovaj članak

Pametan, drag i duhovit – to su neke općenite kvalitete koje ljudi traže kod partnera. Sto ljudi, sto ćudi, reklo bi se, pa tako i u ovom slučaju. Naime, neki imaju posve drugačiji, da ne kažemo uvrnut ukus i privlače ih nesvakidašnje stvari. Muškarci su u anonimnim priznanjima na aplikaciji Whisper otkrili da kod žena gledaju stvari koje drugi nikad ne bi nazvali pozitivnima.

“Želim curu koja će se seksati okolo i prepričavati mi kako je bilo.”

“Je li čudno što želim djevojku koja će mi kupiti ogrlicu na kojoj će pisati da pripadam njoj?”

“Volim dlakave djevojke.”

“Je li neobično što želim curu koja ima dijete premda još uvijek ne želim imati svoje?”

“Želim curu koja će me odijevati u svoju odjeću.”

“Želim da moja djevojka radi u seks industriji. Mislim da bi me to jako napaljivalo.”

“Želim curu koja će me varati i pričati mi prljave detalje kad se vrati kući. To me strašno napaljuje. Znam da je čudno, ali ne mogu si pomoći.”

“Potajno želim da me djevojka toliko voli da totalno poludi ako i pogledam drugu. Možda sam samo željan pažnje, ali tako je.”

“Želim curu koju smijem zvati ‘mama’. Svaka je dosad smatrala da sam čudak.”

“Želim djevojku koja voli groblja.”

“Je li čudno što želim da cura bude poput moje mačke? Ona me mazi, slijedi me, čuva, liže i voli čak i kad nisam s njom.”

“Želim curu koja voli i obožava Božić i koja je ovisna o njemu kao što sam ja. 365 dana Božića?”

“Moja idealna djevojka ima tijelo Cylon Number Six iz Battlestar Galactice, snagu Sally Salomon iz Trećeg kamenčića od Sunca te seksualni apetit Penny iz Teorije Velikog praska.”