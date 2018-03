DEČKI, OBRATITE PAŽNJU! Samo 15 minuta je dovoljno da joj budete najbolji u krevetu, a ne morate raditi skoro ništa

Na prvom ste spoju s novom partnericom. Trudite se pokazati da ste gospodin, pa joj pomognete skinuti kaput, otvarate vrata… Koristite sve manire kako biste ostavili što bolji dojam i impresionirali je.

No, bez obzira na sve što ste učinili, trajno ćete ostati u njezinom sjećanju po onome što učinite odmah nakon seksa, piše Ozy.

To ne znači da se ne trebate truditi prije seksa jer u suprotnom do seksa možda i ne dođe, ali vaš trud i maniri koji prethode ‘akcij’ se mogu pripisati i vašem iskustvu. Dakle, bitno je, za ostavljanje trajnog traga, ono što učinite nakon seksa, a to potvrđuju i istraživanja.

Ostanite u krevetu

Naime, u studijama objavljenim u časopisu Archives of Sexual Behavior, sudjelovalo je više od 450 ispitanika koji su odgovarali na pitanja o svojim navikama nakon seksa te općenito koliko su sretni u svojim vezama ili brakovima.

Ispostavilo se da su oni koji su nakon seksa još ostali u krevetu razgovarati ili se maziti, imali bolji seks i bili su zadovoljniji u svoji odnosima od onih koji bi se nakon akcije odmah odjenuli i krenuli drugim poslom. Dakle, vrijeme nakon seksa je ključno za dobru i kvalitetnu vezu.

Stručnjaci preporučuju da nakon seksa ostanete još neko vrijeme pod plahtama bez obzira jeste li na početku veze ili ste već dugi niz godina u braku jer je upravo to vrijeme važno za zbližavanje i intimu.