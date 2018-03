Ni obitelj ni prijatelji nemaju pojma čime se naizgled običan par bavi unutar svoja četiri zida

Prije tri godine, IT konzultantica Alice i njezin suprug Eric, koji radi s financijama, počeli su imati seks s drugim ljudima sličnog razmišljanja nakon što je Alice otkrila svoje najluđe seksualne maštarije. “Rekla sam Ericu kako sam sanjala da me zadovoljavaju dvojica muškaraca istodobno. Mislila sam da će sve ostati na pukoj maštariji, ali on je predložio neka se malo bolje pozabavimo time”, priča Alice.

Brak im je črvršći no ikad

Prijelomna točka u njihovu odnosu bilo je učlanjenje u klub, gdje su oboje otkrili svoje zanimanje za svinganje. “Volim gledati Erica s drugim ženama. Nadrealno je i sočno, tada osjećam kako raste moje osobno zadovoljstvo dok moj partner nekog drugog dovodi do vrhunca”, priznaje Alice. I dok se oboje kunu kako je njihov brak čvršći no ikad, avanturistički australski par dijeli krevet s hrpom stranaca svaki mjesec.





Imaju pravila

Iako se seksaju sa strancima, postavili su ograničenja kojih se drže. “Eric i ja imamo pravila. Uvijek se igramo zajedno, nikad odvojeno. Cijela je ideja da ovo poboljšava naš ljubavni život, tako da se u svakom trenutku moramo moći barem vidjeti ako ne dirati”, objašnjava Alice. Kada par ne nosi svoje seksi opravice, oni su sasvim obični uredski djelatnici. Svoje seksualne izlete čuvaju samo za sebe, ni obitelj ni prijatelji ne znaju čime se bave, piše Daily Mail.