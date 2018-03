DALA OTKAZ I SAD TESTIRA IGRAČKE ZA SEKS: ‘Zaručnik mi pomaže, tjedno imam više od 20 orgazama’

Uvijek je imala veći libido od prosjeka i prirodno voljela eksperimentirati. Smatra se pravom sretnicom jer je hobi pretvorila u posao

Britanka Cara Douglas (37) zasitila se svog posla u banci i bez razmišljanja dala otkaz kako bi se posvetila isprobavanju vibratora, lubrikanata i ostalih seksualnih pomagala – i od toga sada živi. Majka dvoje djece kaže kako joj nova karijera donosi oko 250.000 kuna godišnje, a neke igračke testira zajedno sa svojim zaručnikom, IT savjetnikom Darrenom. Tvrdi da u jednom tjednu postigne 20 orgazama zahvaljujući pozamašnoj zbirci od 3000 seksualnih pomagala koje isprobava u intimi svog doma, a potom o njima piše recenzije na erotskom blogu.

Svekrvi kupila vibrator

Usprkos činjenici da joj je prošli posao menadžerice u banci donosio dvostruko veću zaradu, Cara tvrdi kako nimalo ne žali zbog promjene karijere te da joj je sadašnji posao daleko draži. “Oduvijek sam voljela igračke za seks, tako da sam prava sretnica što sam napravila karijeru od nečega što mi je prije bio hobi. Često moram isprobavati pomagala za parove, a u tome mi pomaže moj zaručnik. Iako je sve to jako zabavno, morate zadržati dozu profesionalnosti kako biste potencijalnim kupcima dali pravi uvid u to što je dobro, a što ne”, priča.





“Rekla bih da moj posao definitivno poboljšava naš seksualni život. Seks je poput mišića – što ga više koristite, to je on aktivniji”, objašnjava majka, koju drugi roditelji traže savjete kako da začine svoj seksualni život. “Većina mama ionako ima barem jednu igračku za seks kod kuće, to je skroz normalno, a popularnost im je dodatno skočila od pojavljivanja filma ‘Pedeset nijansi sive’. Odjednom svi to koriste. Čak sam i svojoj svekrvi kupila vibrator. Bila je vrlo zahvalna”, priznaje Cara za Daily Mail.

Jedna od najcjenjenijih kritičara

Svoju je karijeru započela nakon rođenja prvog djeteta. Kasnije je napravila vlastiti blog pod nazivom ‘Cara Sutra’ i brzo postala jedna od najcjenjenijih kritičara u toj branši. “Uvijek sam imala veći libido od prosjeka i prirodno voljela eksperimentirati. Ako mi nešto priušti višestruke orgazme, tom proizvodu dajem ocjenu 10/10, ali isto tako, moji čitatelji imaju pravo znati ako je nešto bezveze”, priča Cara, koja je dosad napisala stotine recenzija za webshop Lovehoney.