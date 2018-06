DA VAS NITKO NE UHVATI DOK SE SEKSATE VANI: Seksologinja detaljno opisala kako to izvesti ovisno o lokaciji

Bilo da ste na plaži, u parku, na parkiralištu, u čamcu ili u vodi, seks je moguć ako imate dovoljno znanja i vještina

Stiglo nam je toplo vrijeme, koje će uskoro postati i vruće. Zvuči kao raj za sve one parove koji ne žive zajedno, ali i one koji su avanturistički nastrojeni (ako znate na što mislimo). Seks na otvorenom možda zvuči uzbudljivo, ali budite oprezni da ne zaradite kaznu. Poznata seksologinja Tracey Cox za Daily Mail savjetuje kako, ovisno o lokaciji i situaciji, smanjiti šanse da će vas netko uhvatiti.

Na plaži

Ako se napalite dok jedno drugomu mažete leđa, najvažnije je da se odmaknete od ljudi što je više moguće. Zatim napravite predstavu za javnost. On neka klekne na pijesak, a ona se treba njemu popeti u krilo, obgrliti mu leđa nogama, a ruke mu staviti oko vrata. Zagrnite se ručnikom oko bokova kako se ne bi vidjelo što se događa ispod. Pomaknite kupaće gaćice u stranu i penetracija može početi. Ali budite diskretni i ne mičite se mnogo, tako da, ako tko i naleti, ne može biti siguran seksate li se ili samo nevino mazite.

Na haubi automobila

Nađite neko skrovito mjesto za parking. Znate već kako to ide, brojni su filmovi puni takvih scena – ona sjedne na haubu i stavi noge oko njegovih leđa, a ostalo je povijest. No, ne bi bilo zgodno da vas netko uhvati. Da biste se osigurali, možete improvizirati. Ona neka zauzme istu početnu poziciju, a on se može sagnuti i pružati joj oralni seks. Ako netko i naiđe, on se samo spusti iza vozila.

Sjedinjenje s prirodom

Ako se nađete u nekom parku, izaberite drvo koje je najudaljenije od publike. Ona može položiti ruke na nj i držati na oku ide li netko. Guzu treba izbaciti unatrag, a on se primakne i penetrira straga. Ako je ipak previše ljudi da biste riskirali, uvijek se možete pouzdati u ruku. On će dostići orgazam u rekordnom vremenu ako se poslužite tehnikom twist. Jednom rukom obujmite donji dio penisa, a drugom glavić. Ujednačenim ritmom pomičite obje ruke gore – dolje, ali kružnim pokretima. To će izludjeti svakog muškarca.

U vodi

Tako ćete se najlakše izvući sa zločinom, ali pamet u glavu – gdje je god velika cirkulacija ljudi, ondje ima i puno bakterija. To se odnosi na bazene, jacuzzije, jezera, rijeke, ali i more, nažalost. Seksajući se u vodi riskirate iritacije, infekcije urinarnog trakta, gljivične infekcije i slično. No, to ne znači da se ne možete poigrati i postići orgazam u vodi. Možete isprobati ovo ako ste u mogućnosti odmaknuti se od rulje: ona neka sjedne u plićak, rukama se podboči iza leđa i lagano nagne te raširi noge. On tada može zaroniti i ispod vode joj pružiti oralni seks. Kombinacija hladne vode i vrućeg jezika stvara neviđene senzacije.

U čamcu

Mislite li da je čamac poput vodenog kreveta, varate se. Jednom kad se odvezete negdje na osamu ili na otvoreno more, pazite da dobro rasporedite težinu kako se ne biste prevrnuli. Ako je čamac dovoljno velik, najlogičnije je da se oboje spustite na dno i obavite to u misionarskom položaju. Smočit ćete se, ali koga briga?! Alternativno, možete i zamijeniti pozicije tako da je ona gore, ali ako uočite da se čamac previše njiše, spustite se što je moguće niže i pomičite samo zdjelice.