CURU ZGROZILA ZARUČNIKOVA SEBIČNOST: ‘Ušteđevinu smo čuvali za svadbu, a pazite samo na što ju je on potrošio!’

‘Mislim da je zaboravio da ja postojim’, rekla je buduća mladenka o svome zaručniku

Uzrujana djevojka na Redditu se požalila na svog zaručnika koji je potrošio svu njihovu zajedničku ušteđevinu namijenjenu za vjenčanje i medeni mjesec na računalo za igrice od kojeg se sad ne odvaja.

Radi se o 8.000 funti (53.000 kuna) koje su uštedjeli nakon zaruka u prosincu prošle godine.

No, nedavno je njegov najbolji prijatelj kupio računalo za igrice pa je i on poželio jedno. “Rekla sam mu da može igrati igrice na laptopu koji već ima, ali neprestano me tlačio i naposljetku sam popustila. Sada duboko žalim zbog toga”, napisala je korisnica Reddita.

Tjedan dana kasnije računalo je došlo, a s njim i stolica za igranje igrica, stol, tipkovnica, miš, slušalice i mikrofon.

“Te sam ga večeri pitala koliko to sve košta, a on je oklijevao s odgovorom. Bila sam van sebe kada sam saznala da je potrošio našu cijelu ušteđevinu. Užasno smo se posvađali i izgrdila sam ga jer se nije radilo samo o njegovom novcu koji smo čuvali za naše vjenčanje”, objasnila je.

No, nakon svađe stanje se samo pogoršalo.

‘Kao da sam mu konobarica’

“Prošla su dva tjedna otkako je dobio računalo i od tada se moj zaručnik nije ustao iz svoje nove stolice. Otkad igra igrice nije vidio moje lice. Razgovara sa mnom samo kad je gladan. Tada me dozove i kaže da mu donesem nešto za jesti ili piti. Zovem ga da zajedno gledamo TV, on to odbija. Zovem ga da idemo u krevet, on kaže da će doći kasnije. Obrazac njegovog spavanja je grozan. Igra igrice cijelu noć i zaspi tek u 5 sati ujutro te se budi u 2 popodne”, opisala je.

“Posljednja dva tjedna osjećam se tako usamljeno, kao da sam sama kod kuće. Toliko me ignorira da mislim da je zaboravio da uopće postojim u njegovom životu. Iskreno se osjećam poput njegove konobarice jer nam je u posljednja dva tjedna jedina interakcija oko hrane ili pića koje on traži, a ja mu donosim. Jedva da pere zube i kupa se, a kućanske poslove neću ni spominjati”, dodaje.

No, ne ignorira samo nju, već i posao. Naime, trebao bi raditi od kuće, ali otkako je računalo za igrice stiglo, nije ni taknuo svoj laptop niti je provjerio je li ga itko zvao ili slao zadatke. “Sad se bojim da će izgubiti i posao”, napisala je djevojka i zamolila druge korisnike Reddita za savjet.

Većina joj je poručila da ostavi zaručnika, dok drugi misle da se tako ponaša jer želi da djevojka otkaže vjenčanje s njim. Uz to, neki su joj savjetovali da pronađe stručnu pomoć za njega budući da je očito ovisnik o igricama.