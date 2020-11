CURU SUSTIGLA RAZVRATNA PROŠLOST: ‘Zbog onog što sam učinila u srednjoj školi, roditelji mog dečka misle da sam ku*va’

Ova 19-godišnjakinja povukla je nepromišljeni potez, zbog kojega je sada mrzi cijela obitelj njezina dečka. Naime, prije nego što je započela vezu snjime, spavala je s – njegovim najboljim prijateljem.

“Taj dečko bio je jako popularan u školi i spavao je s dosta djevojaka. Kada sam imala 17 godina, pala sam na njegovu priču i završili smo u krevetu. Ubrzo je prekinuo svaki kontakt sa mnom, a saznala sam i da je spavao s drugom curom dva tjedna nakon toga”, započela je u svojemu pismu za The Sun.

“Znala sam da će škola kad-tad završiti pa me nije bilo pretjerano briga. Sadašnjega dečka, koji je godinu dana stariji od mene, upoznala sam na fakultetu. Iako nas je karantena početkom pandemije razdvojila, ubrzo je predložio da se preselim k njemu i njegovim roditeljima. Sve je bilo odlično dok njegov prijatelj nije došao k nama”, nastavila je djevojka.

I had sex with my boyfriend’s best mate and now his family hate me https://t.co/ixadCFTQKt

