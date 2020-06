CURE SU SI MALO POPILE PA ZAVRŠILE U KREVETU: Mogu li spasiti prijateljstvo? ‘Ona sada želi nešto više sa mnom…’

Žena koja je pokleknula pred čarima svoje atraktivne prijateljice i upustila se s njome u spolni odnos, sada žali zbog toga čina jer se nakon njega njihov odnos stubokom promijenio. Kako bi pokušala spasiti prijateljstvo, za savjet se obratila u Guardianovu rubriku Dear Mariella.

“Prije četiri godine upoznala sam novu prijateljicu. Brzo smo postale bliske i sve smo radile zajedno. Naši prijatelji govorili su nam da se ponašamo kao par i često nas pitali zašto nismo zajedno, ali iako je ona jako privlačna i draga, nisam osjetila ljubav ni seksualnu privlačnost”, započela je čitateljica u pismu.

“Prošle godine poseksale smo se nekoliko puta dok smo bile pijane. Nije mi se svidjelo i žalila sam zbog toga. Prijateljica je htjela više, ali ja nisam. Stvari su se pogoršale i sada uopće ne razgovaramo”, požalila se.

“Ja sam u vezi s nekim do koga mi je stalo, ali nisam zaljubljena. Počinjem misliti da sam pogrešno gledala na odnos sa svojom prijateljicom i propustila priliku za ljubav. Postoji li neki način da spasim naše prijateljstvo?”, pita se zabrinuta žena.

