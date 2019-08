CURA U ŠOKU DVA DANA NAKON ZARUKA: ‘Ostavio me zbog Facebooka, presudila mi je kobna rečenica moje prijateljice’

Ada je bila presretna kada ju je dečko zaprosio, međutim, njihove su zaruke trajale svega 48 sati, i to zbog kobne rečenice koju je izgovorila njezina prijateljica

Društvene su mreže sklisko tlo za ljude koji su u vezi ili braku. Jedan pogrešan status ili lajk dovoljan je da pukne ljubav. U to se na vrlo bolan način uvjerila djevojka iz Australije, kojoj je Facebook upropastio zaruke. Njezinu ispovijest za 9Honey prenosimo u cijelosti.

Uvijek sam mislila da me moj dečko Rob gleda kao boginju. Jako mu se svidjelo što radim u velikom poduzeću, u kojemu sam visoko pozicionirana i imam velik tim iza sebe. Često mi je govorio da voli promatrati kako svi odmah zašute i upere pogled u mene kada uđem u prostoriju. Zaista sam mislila da je naša veza veoma dobra. Možda ne savršena, ali veoma dobra. Da nisam to mislila, nikad ne bih ni prihvatila njegovu prosidbu.

Unaprijed sam se radovala tomu što ću život provesti s njim i već smo planirali i obitelj. Zaruke su bile čarobne. Obožavamo planinariti i jednom takvom prilikom, kada sam zastala kako bih uživala u pogledu, Rob me je zgrabio za ruku, rekao mi da me voli i izvukao prsten. Bila sam presretna, iako ne i iznenađena jer se već raspitivao kod moje sestre o tome koji mi je omiljen dragi kamen (dijamant, naravno!).

On mrzi društvene mreže

Sljedeće večeri pozvali smo najbliže prijatelje na večeru da proslavimo zaruke. Bilo je super, ali onda je moja prijateljica Jennifer izrekla kobnu rečenicu. Čavrljali smo onako usputno o Facebooku, kada mi je ona rekla: “Ti si ponekad tako agresivna tamo”.

Vidjela sam izraz na Robovu licu. On mrzi društvene mreže i nema profil ni na jednoj. Čak slabo zna i kako funkcioniraju. Rekao mi je jednom da je kroz profile svojih dviju sestara na Fejsu i Instagramu uvidio kako su društvene mreže “zlo” i da ne želi imati ništa s njima.

Moja prijateljica Jennifer, nesvjesna tih naših razgovora, pitala je Roba šta kaže na moje ponašanje na Facebooku. Odgovorio je kratko: “Ne znam, ja slabo stojim s društvenim mrežama”, i nastavili smo razgovor u drugom smjeru. Noć je završila ugodno.

Užasnuo ga njezin profil na Facebooku

Međutim, sljedećega dana Rob je otišao rano, bez pozdrava, što nije tipično za njega. Kasnije me je pozvao i rekao mi da moramo razgovarati. Došao je kući ranije i praktično mi rekao da je užasnut onime što je vidio na mom Facebooku.

“Ti si tamo sasvim druga osoba. Imaš podle komentare, otrovno komentiraš što je tko obukao, koliko tko ima novca i slično”, rekao mi je. Pokušala sam mu objasniti da je to samo bezazlena zabava, da je to jednostavno takav, ironičan humor i da ponekad popijem nekoliko pića pa odem na Fejs, gdje pišem stvari zbog kojih sutradan požalim.

Ipak, rekao mi je kako želi raskinuti zaruke. Bila sam uvjerena da se šali, ali on je bio smrtno ozbiljan. I tako su završile moje zaruke, a trajale su manje od 48 sati. Ovih dana gotovo da i ne zalazim na društvene mreže. Trudim se popraviti svoje stavove i pazim što pišem, ali očito to nije dovoljno da ponovno osvojim naklonost svojega bivšeg zaručnika. No, barem sam naučila lekciju za sljedeći put.