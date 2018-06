CURA MU JE ESKORT DAMA: ‘Tjedno se seksa s 20 klijenata, a sa mnom doma ne želi ništa. Priča mi što s kime radi…’

Nakon njegove ispovijesti, slušatelji su imali pravo reći svoje mišljenje i nesretnom muškarcu udijeliti pokoji savjet

Muškarac koji se zaljubio u eskort damu očito nije bio posve načisto čime njegova draga zarađuje za život. No, čak ni to nije najveći problem, nego činjenica da nakon bogatog seksualnog života na poslu ona nema volje za seks s njime. Michaelu na početku nije smetala profesija njegove djevojke, ali sada kad su se osjećali prema njoj produbili, ipak se nada kako će napustiti eskort – ili on, u suprotnom, odlazi.

On je vozi na sastanke s klijentima

Zanosna 26-godišnjakinja eskortom se počela baviti radi ogromne zarade te mogućnosti da dugoročno uštedi velike svote novca. Mladić, koji sam zarađuje 7600 kuna tjedno, u radijskom je programu Kyle and Jackie O priznao kako se ona više uopće ne seksa s njime kod kuće.

“Ona se nalazi s 10 – 20 muškaraca tjedno i ja sam došao do točke u kojoj razmišljam o prekidu jer ne mogu više ovako”, kazao je Michael i objasnio kako njoj jave nekoliko sati prije no što ima zakazan susret s klijentom, a potom je on vozi na odredište.

Javio se jedan u sličnoj situaciji

Djevojka mu obično otvoreno kaže što će s kime raditi, ali njemu je to sve teže slušati. “Ona odlazi na tulume kao pratnja, ali svi znamo što se ondje uistinu događa”, rekao je voditeljima. Nakon njegove ispovijesti, slušatelji su imali pravo reći svoje mišljenje i nesretnom muškarcu udijeliti pokoji savjet.

Jedan mu je slušatelj tako poručio da bi on sam trebao zarađivati više novca kako se njegova draga ne bi morala baviti prostitucijom. Druga je žena rekla neka se strpi i ostane s njom jer je njoj ionako ostalo još malo vremena u industriji (aludirajući na to da ulaskom u tridesete više neće biti poželjna). Treći je priznao kako je i sam bio u sličnoj situaciji s eskort damom s kojom je proveo 15 godina. No, dok je on ležao u zatvoru zbog pijane vožnje, ona se zaljubila u klijenta i preselila njemu.