CURA I DEČKO U KREVETU, KAD EVO I CIMERA: ‘Malo smo popili i dogodio se grupnjak, ali jedna stvar mi nikako ne ide iz glave…’

Djevojka (23), čiji je tri godine stariji dečko predložio da jednom – i samo jednom – isprobaju seks utroje, sada je opčinjena tim frajerom koji im je trebao samo razbiti monotoniju u vezi i krevetu te neprestano razmišlja o tome koliko je bio dobar.

Nakon što je njihova veza postala ozbiljnija, cura se uselila u stan koji njezin dečko dijeli s cimerom. Taj potez ih je, kako kaže, samo još više zbližio.

“Seks je postao sve bolji jer smo puno više vremena mogli provesti zajedno, a i imamo svoj prostor. Kako volimo svašta isprobavati u krevetu, predložio mi je seks utroje – i to s njegovim cimerom”, ispričala je 23-godišnjakinja u svojemu pismu za The Sun.

My fella wanted a threesome with his mate… I now want to bed just his huge mate https://t.co/WOXNUlRKAA

— Dear Deidre (@DearDeidre) September 7, 2020