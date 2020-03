CURA BOGOVSKI OSRAMOTILA TIPA KOJI JE HTIO JESTI NA NJEN RAČUN: Dvaput ju je preveslao, a onda ga je naučila lekciju života

Posumnjavši da je frajer možda jedan od onih tipova koji samo žele besplatno jesti, ova je djevojka smislila pakleni plan

Judy je na Tinderu upoznala Stevea, “zgodnoga poslovnog čovjeka” i par je ubrzo dogovorio spoj. Na kraju romantične večere u restoranu, djevojka se ponudila da plati račun jer je uistinu uživala u društvu.

Frajer je prihvatio njezinu gestu i obećao kako će on platiti sljedeći put. Ponovno su se našli već nekoliko dana poslije. Steve je naručio gotovo sve isto kao i na prvom spoju i naglasio kako ovoga puta definitivno on plaća račun.

“Bilo je to prežderavanje, trajalo je nekoliko sati”, ispričala je Judy za podcast “Ghosted”. No, kada je došlo vrijeme plaćanja, njezin je partner priznao kako mu je novčanik ostao kod kuće. Nije bilo druge nego da ona opet plati 100 funti za večeru, nakon što je putovala 90 minuta da bi se našla s njime.

Razradila je plan za sljedeći put

Kada je to ispričala svojim prijateljicama, one su joj rekle da je frajer možda jedan od onih tipova koji samo žele besplatno jesti. Ipak, Judy je Steveu odlučila dati drugu šansu. Otišli su u jedan drugi luksuzni restoran i on je ponovno naručivao hrpu jela i vina.

“Bilo je dosadno. Pričao mi je sve ono što sam čula na prethodna dva spoja. Kada je trebalo platiti račun, nadala sam se da neće opet imati neki izgovor da ne plati. No, u tom slučaju imala sam već spreman plan”, kazala je Judy.

Elegantno ga je naučila lekciju

Vidjevši iznos računa, Steve se odmah počeo izmotavati kako “nešto nije u redu s njegovom karticom” i ponovno zamolio svoju pratilju da plati 125 funti. Ona je, međutim, provela svoj plan u djelo, prenosi Mirror.

“Nasmijala sam se i rekla mu da mi je novčanik ostao u automobilu. Izašla sam iz restorana i nikad se više nisam vratila. Smijala sam se cijelo vrijeme jer nikad u životu nisam ‘ghostala’ tipa. Jednostavno sam otišla”, zaključila je u podcastu.