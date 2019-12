CURA (21) SE SPETLJALA S OČEVIM PRIJATELJEM, ALI TU NIJE KRAJ: Ne samo da je dvostruko stariji, u igri je i njegova kći…

Ova je 21-godišnjakinja prije nekoliko tjedana spavala s očevim prijateljem, koji je u kasnim 40-ima

Velike razlike u godinama danas više nisu ništa šokantno, ali što kada se mlada djevojka zaljubi u više nego dvostruko starijega prijatelja vlastita oca?! Tu problem više nije samo dobna razlika, već se poteže i pitanje povjerenja i izdaje.

Povezani na više razina

Ova je 21-godišnjakinja prije nekoliko tjedana spavala s očevim prijateljem, koji je u kasnim 40-ima. On je također otac njezine prijateljice i to je sada vrlo problematična situacija. Seks između njih dogodio se, kako kaže, nakon 21. rođendana njezine frendice, odnosno njegove kćeri.

“On je rastavljen, tako da ne možemo govoriti o preljubu, ali brinem se kako kako bi moji tata i prijateljica reagirali kada bi doznali za nas dvoje. Poslije te proslave, još smo se nekoliko puta dopisivali i on me želi ponovno vidjeti. Uistinu mi se sviđa i mogu se zamisliti u vezi s njime, ali osjećam da bi to bila loša ideja”, objasnila je djevojka u pismu Mirrorovoj savjetnici Coleen Nolan.

Upravo tako, loša ideja

“Rekla sam to nekoliko prijateljica i one su zgrožene, ali prvenstveno zato što je on ‘star’. No, vjerovali ili ne, zapravo je dobra osoba i nije da me poznaje od mojega rođenja. Moj otac ga je upoznao prije tri godine, nakon što smo se preselili u njegov kvart, a ja sam se zbližila s njegovom kćeri. Znam da je komplicirano, ali tip mi se sviđa. Što da radim?”, pitala je poznatu savjetnicu.

Nolan je djevojci rekla neka slijedi taj instinkt koji joj govori da je to loša ideja. “On je stariji čovjek i to ti je sada uzbudljivo, ali smatram da je njegovo ponašanje pogrešno na nekoliko razina. Tvoj otac će biti bijesan na njega, a tvoja prijateljica razočarat će se u vas oboje. Nesumnjivo će se uništiti svi vaši obiteljski odnosi”, poručila joj je savjetnica.