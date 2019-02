CURA (17) OSTALA TRUDNA SA STARIJIM I OŽENJENIM SUSJEDOM: ‘Ulovila sam ga u zamku, bilo je lakše no što sam mislila’

‘Seksali smo se u njegovu krevetu i od tada mi stalno šalje poruke da dođem na rundu kad god mu nema žene’

Tinejdžerica koja je zavela znatno starijeg susjeda, sada se boji da je trudna i traži savjet Sunove kolumnistice Deidre Sanders, s obzirom na to da ovaj ne želi ni čuti za dijete.

Draga Deidre, potajno se nalazim sa svojim susjedom radi seksa. Super nam je, ali mi sada mjesečnica kasni i mislim da sam trudna. Imam 17 godina i već sam dugo zaljubljena u superzgodnog susjeda. On je tako seksi. U tridesetima je i oženjen, ima i djecu. Znam da ne možemo biti zajedno. Čuvala sam mu klince prije par godina.

Drugi susjed je organizirao doček Nove godine i ja sam sam se zbilja potrudila da izgledam najbolje što mogu. Prijateljica mi je pomogla izabrati izazovnu haljinu, našminkala me i složila mi frizuru. Čak je i ona ostala zapanjena mojim izgledom jer sam obično uvijek u trapericama i majici. Moj je plan bio zavesti toga frajera na tulumu.

Ruka ispod haljine

Razgovarala sam s njime i njegovom ženom, popilo se i dosta pića. U ponoć su si svi zaželjeli sretnu Novu godinu, a on je izašao van. Potrčala sam za njim. Rekao mi je kako je želio malo razbistriti glavu jer je previše popio. Ćaskali smo, a onda je meni postalo hladno pa je stavio svoju ruku preko mene. Iskoristila sam priliku i stavila svoju ruku na njega.

TRUDNA JE I NAPALJENA, A MUŽ SE NE ŽELI SEKSATI: Žena traži pomoć na forumu jer mu je razlog stvarno urnebesan

Odjednom smo se počeli ljubiti. Stavio je svoju ruku ispod moje haljine i rekao mi da sam prekrasna. Poseksali smo se u ljetnoj kućici. Bili smo vani cijelu vječnost, ali nitko nije primijetio. Otišla sam kući i osjećala se božanstveno.

Pozivi na seks

Nekoliko dana poslije, on je navratio k meni dok mojih roditelja nije bilo kod kuće. Rekao mi je da želi da dođem k njemu za 10 minuta. Seksali smo se u njegovu krevetu i od tada mi stalno šalje poruke da dođem na rundu kad god mu nema žene. Osjećaj je jako dobar i on kaže da sam strastvena cura.

Ali, kada sam mu rekla da bih mogla biti trudna, nije bio sretan. Sada se pomalo pitam iskorištava li me on samo za seks ili želi sa mnom nešto više. Svaki put kada pokušam zapodjenuti razgovor o tome, on promijeni temu i opet završimo u krevetu. Ne mogu o tome razgovarati sa svojima, a uistinu ne znam što da radim.

Deidre odgovara:

Nemoj gubiti vrijeme čekajući da on pokaže odgovornost. To se neće dogoditi, a ti pod hitno trebaš provjeriti jesi li stvarno trudna. Zatim donesi realnu odluku. Ako si trudna, nema šanse da ćeš imati normalnu vezu s tim tipom i da će vaše dijete odrastati s oba roditelja. On ima partnericu i djecu. Čini se da mu godi igrati se s tobom, ali svi signali pokazuju kako u tebi ne vidi potencijalnu partnericu za život. Ako odlučiš sama podizati dijete, on će imati pravnu obvezu plaćati ti alimentaciju, ali tada zaboravi na tinejdžerski život kakav sada poznaješ.