ČOVJEK DOŽIVIO ŠOK ŽIVOTA, OČAJAN JE: ‘Vjenčali smo se prije manje od godinu dana, a žena me već ostavila…’

‘Počela je izlaziti s prijateljima i u siječnju je odselila iz našeg stana. U potpunosti se promijenila’, požalio se suprug

“Sve je bilo odlično do vjenčanja, ali u tjednima koji su uslijedili ona je počela govoriti da je naša veza gotova došla do kraja i da se nemamo više čemu nadati”, napisao je jedan muškarac u pismu koje je uputio magazinu The Sun. “Ona ima 26, a ja 28 godina. Nisam mogao vjerovati. Naš brak nikada nije imao šansu napredovati”, nastavio je.

“Počela je izlaziti s prijateljima i u siječnju je odselila iz našeg stana. U potpunosti se promijenila. Više ni ne ragovara sa mnom. Kako je moguće da se nečiji osjećaji tako dramatično promijene u tako kratkom razdoblju?”, požalio se muškarac.

Savjetnica za veze Deidre Sanders odgovorila mu je: “Bojim se da će ovo zvučati oštro, ali njoj je bilo više stalo do toga da bude u središtu velikog vjenčanja, nego do realnosti bračnog života”.