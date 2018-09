ČETIRI PUTA TJEDNO MU NIJE DOSTA: ‘Žena mi je majstorica u seksu, ali ja se moram isprazniti uz porniće’

Ona sve zna i smeta joj to, ali on svejedno ne može prestati

Muškarac, koji tvrdi da je u sretnom braku, ne može se skinuti s pornografije. Novozelanđanin oženjen posljednjih 19 godina za svoju je ovisnost potražio pomoć na internetu. Premda je njegova supruga svjesna problema koji on ima i to joj smeta, on ipak ne može prestati. U pismu za Dear Mrs Salisbury, kazao je kako svoju ženu nikad nije prevario, ali porniće redovito gleda već 14 godina.

“Smatram da, ako gledam porniće, masturbiram i oslobađam se pritiska, nikomu ne nanosim štetu”, rekao je. “Moja žena godinama zna za moju ovisnost i smeta joj to jer misli kako mi ona nije dovoljno privlačna.” Dodao je kako ima izvrstan seksualni život i partnericu koja ga zadovoljava na sve moguće načine. Kaže da se i nakon toliko godina braka još uvijek seksaju četiri puta tjedno. Supruga posjećuje seksualnog terapeuta i on je svjestan kako i njemu treba pomoć da bi se izborio s ovisnošću o pornografiji.

Znaci za uzbunu

Salisbury je anonimnom muškarcu odgovorila da je sretan što ima zdravu vezu s partnericom usprkos tomu što je odlučio nastaviti raditi nešto što njoj očigledno smeta. Da bi otkrio je li zbilja ovisan, valja uzeti u obzir nekoliko stvari. “Osjećate li gledanje pornografije kao obvezu? Jeste li živčani i ljutiti ako jedan dan prođe bez seksa ili masturbacije? Lažete li ili riskirate gledajući porniće na poslu?”, pitala ga je.

Stručnjakinja mu je preporučila da poduzme praktične korake kako bi si blokirao pristup pornografiji te da omogući supruzi kontrolu nad njegovom poviješću pretraživanja. Objasnila je da će smanjenjem učestalosti gledanja pornića i masturbiranja naučiti razumjeti svoju kompulzivnu naviku i tako je lakše pobijediti. Također je napomenula da razmisli služi li mu gledanje pornića kao dokaz njegove muškosti i poželjnosti. I naravno, savjetovala mu je da potraži pomoć seksualnog terapeuta ako sve drugo propadne.