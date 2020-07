ČAROBAN BROJ ZA SIGURAN ORGAZAM: Studija pokazala koja veličina penisa žene najčešće dovede do vrhunca

Neke žene tvrde da im je veličina važna, druge da nije… No, sudeći prema rezultatima nedavno provedenoga istraživanja, čini se da je za njihov orgazam veličina muškoga “alata” ponekad – presudna.

Studiju u kojoj je 4761 žena odgovorila na pitanje koliko je bio dug penis njihovih partnera i jesu li s njima doživljavale orgazme provela je mrežna stranica Big One, namijenjena spajanju žena s obdarenim muškarcima.

Rezultati su pokazali da su žene najčešće dolazile do seksualnoga vrhunca s muškarcima čiji je penis dug okruglih 20 centimetara, prenosi The Sun.

