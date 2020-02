BRATOVE RIJEČI POTRESLE SU GA ZA CIJELI ŽIVOT: Kad mu je ovo rekao, mladoženja ga je odmah isključio s vjenčanja

‘Bio sam u šoku. Smatrao sam da se podrazumijeva da ne možeš takve velike stvari objaviti na tuđem vjenčanju’

Na vjenčanjima nikad dosadno. Neki ljudi kao da jedva dočekaju taj dan da naprave nešto što će se pamtiti cijeli život. Sve je u redu ako tako razmišljaju mladenci, ali priče s društvenih mreža svakodnevno dokazuju da si neki od uzvanika doista previše dopuštaju.

Anonimni mladoženja iz SAD-a na Redditu se požalio na svojeg brata, koji ga je, kako on smatra, htio zasjeniti na njegov veliki dan. Brat mu je, naime, poslao fotografiju zaručničkoga prstena te najavio: “Vjerojatno ću je zaprositi na tvom vjenčanju!”

Iskaz nepoštovanja prema mladencima

“Bio sam u šoku. Smatrao sam da se podrazumijeva da ne možeš takve velike stvari objaviti na tuđem vjenčanju. Pitao sam ga šali li se, no on je bio ozbiljan. Rekao sam mu da to nije u redu te da na taj način pokazuje nepoštovanje prema meni i mojoj budućoj supruzi”, napisao je mladoženja.

Brat mu je kazao kako misli da je to dobra ideja jer će tamo biti čitava obitelj. Ovaj mu je objasnio da to ne odobrava, no brat je nastavio inzistirati. “Zamolio sam ga da ne ponese zaručnički prsten, a on je rekao da će ga ponijeti ‘za svaki slučaj'”, napisao je.

Isključio ga je s vjenčanja

Bratova namjera toliko ga je razočarala da je sljedećega jutra nazvao salu i tražio da uklone njegova brata s popisa gostiju. S popisa je maknuo i bratovu djevojku. Ekipa na Redditu stala je na mladoženjinu stranu.

“Kako ljudi ne razumiju da se to ne radi na tuđim vjenčanjima?”, “Ako se predomisliš oko toga smije li doći na vjenčanje, obvezno reci zaposlenicima sale da mu ni u kojem slučaju ne daju mikrofon”, “Brat ti je jako sebičan”, neki su od koementara.