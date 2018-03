VI STE KRALJICE 10 razloga zašto su žene u 50-ima najbolje što možete dobiti na ovom svijetu

Ima nešto u onoj narodnoj koja kaže: “Stara koka, masna juha”. Naravno, pri tom se ne misli na tradicionalni lijek za gripu već na poželjnu ženu u najboljim godinama koja zna što želi i kako to dobiti.

Iskustvo koje dolazi s godinama čini žene u svakom desetljeću života sve poželjnijima i interesantnijima, a evoi zašto.

1. Ona je žena i ona obavi sve što treba obaviti



Ovo je tip žene koja je kao djevojčica bez razmišljanja poljubila dječaka, a da pojma nije imala što se zapravo dogodilo. Zašto? Zato jer je žena od akcije, a u pedesetima to dolazi na vidjelo.



2. Nevjerojatno je seksi



Pogledajte samo žene poput Sharon Stone, Elle MacPherson. Michelle Pfeiffer Ili Elizabeth Hurley koje i u petom desetljeću života svojom pojavom zaustavljaju dah.

3. Ona zna što želi

Kada ste posljednji put čuli da žena u 50-ima ne zna što želi?Vjerojatno nikada jer ove žene znaju što žele, kada to žele, kako i gdje će to nabaviti. A što je najbolje, ne očekuje da netko drugi to unaprijed zna jer ovakva žena to sama daje do znanja.

4. Njezina spavaća soba je seksualni lunapark



Nigdje nema više eksperimentiranja, seksualnih igračaka i mašte kao što ima u spavaćim sobama 50-godišnjakinja. Muškarac koji dobije ulaznicu za ovaj zabavni park svakako se može smatrati sretnikom.

5. Preboljela je bivše ljubavi i nema potrebu pričati o njima

Ona ne želi pričati o bivšima jer ih je odavno zaboravila, a isto tako nema potrebe da ni suprotna strana načinje tu temu.

6. Voli djecu, njezina su već odrasla i više ne želi potomstvo

Kako vjerojatno ima odraslu djecu koja više ne žive s njom ima luksuz da svoje slobodno vrijeme rasporedi kako njoj odgovara. Izlazi kada želi i vraća se kući kada želi, bez pritiska i osjećaja krivnje. Voli djecu, ali poglavlje vezano za rađanje za nju je definitivno završeno.

7. Njezin partner je u središtu pažnje



Ova ženu je naučila mnogo iz svog propalog braka ili veze i želi učiniti sve kako ne bi ponovila pogreške iz prošlosti. Isto tako, ima se potrebu brinuti za partnera što je dodatni bonus u vezi.

8. “Ne treba” vas

Ona svog partnera želi, ali ga ne treba da uskoči za svaku sitnicu. Emocionalno i financijski je neovisna, a isto tako ne voli da drugi ovise o njoj.

9. Osjeća se ugodno u svojoj koži



Kako je kroz godine mnogo radila na sebi, ova žena je vrlo vjerojatno u potpunosti zadovoljna sa sobom – psihički i fizički.

10. Još uvijek može nositi bikini i pri tom izgledati fantastično

Trendovi na društvenim mrežama pokazuje sve češću pojavu fotografija 50-godišnjakina u malenim bikinijima koje poziraju pokraj svojih kćeri i izgledaju kao njihove starije sestre, a ne majke. E to je sjajan prizor, zar ne?