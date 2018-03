Riječi koje koristi većina lažljivaca

Vjerojatno vi i vaš mladić ili suprug nemate problema s iskrenošću. No, za svaki slučaj, dobro je znati koje izraze koriste oni koji skrivaju ili iskrivljuju informacije.



Stručnjakinja za otkrivanje laži Janine Driver, autorica knjige You Can’t Lie to Me, otkriva koje riječi mogu razotkriti lažljivca:

Nikad

Ako je sasvim u redu reći ‘ne’, a on kaže ‘nikad’, dobro pripazite. Ovo je znak da nešto želi sakriti. Primjerice ako ga pitate: ‘Jesi li se ti to okrenuo za onom djevojkom?’, a on odgovori: ‘Nikad!’

To, ta, taj

Slično kao riječ ‘nikad’, sve ovisi o tome kako se koristi. Ako je stavite ispred imenice, poput ‘ta žena’ ili ‘taj novac’, ovo je podsvjesni pokušaj da se osoba distancira od svijeta. Stari trik manipulatora.

Da, gospođo/šefice

Ako vam odjednom sasvim ozbiljno kaže: ‘Da, gospođo’ ili nešto slično, budite oprezni. To je znak da je pod stresom i osjeća da je u nevolji.

Usput

Lažljivci koriste riječi poput ove kako bi umanjili ono što će sljedeće reći, ali je to obično najvažniji dio priče. Posebno pazite na ono što kaže nakon ove riječi.

Ali

Lažljivci obično pokušavaju umanjiti značaj izrečenog ovom riječju. Pazite ako kaže nešto poput: ‘Znam da će ovo zvučati čudno, ali…’ ili ‘Znam da sad misliš da lažem, ali…’

Zašto bih to učinio?

Ovo je omiljeni stil među lažljivcima. Tako kupuju vrijeme dok smisle neko objašnjenje, odnosno što će reći sljedeće. U ovaj stil ulaze i izjave poput: ‘Kakvom me ti to osobom smatraš?’, ‘Ti to mene nazivaš lažljivcem?’, ‘Znao sam da će mi se ovako nešto dogoditi!’

Ostavio

Naravno, nekad je to jedina riječ kojom se može opisati neka situacija, no ako se koristi umjesto neke prikladnije riječi, to upućuje na neki problem. Primjerice: ‘Ostavio sam društvo oko šest’, iako je prikladnije reći: ‘Otišao sam kući u šest.’ Ovo može biti posljedica njegove želje da ‘ostavi’ laž iza sebe.