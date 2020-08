BRAČNI PAR (62) OTKRIO TAJNU SVOJE SREĆE: ‘Seksamo se s drugim ljudima, ali uvijek zajedno’

Iako spavaju s drugim ljudima, uvijek to rade zajedno i zato tvrde da nemaju otvoreni brak

Anonimna čitateljica (62) Guardiana opisala je svoj zanimljivi seksualni život koji definitivno ne robuje tradiciji.

U braku je već 40 godina s istim muškarcem. Upoznali su se na fakultetu, doktorirali filozofiju i sada rade na istom sveučilištu.

“Prošli Božić seksala sam se sa šest muškaraca iste večeri”, priznala je 62-godišnjakinja.

Njezin je muž prvi predložio svinganje nakon rođenja njihove djece, a pristala je tek 10 godina kasnije. “U početku sam mislila da samo želi spavati s drugim ženama. Onda sam odlučila da pokušamo kako bi on to izbacio iz sebe, no nisam znala koliko ću ja uživati u seksu s drugim muškarcima, odmah sam se navukla”, kaže čitateljica.

Varijacija monogamije

Gotovo 20 godina kasnije, oni ne misle da su u otvorenom braku. Naime, seksaju se s drugim ljudima, ali uvijek zajedno. “Nismo striktno monogamni, već prakticiramo neku varijaciju monogamije”, objašnjava.

Što se tiče prošlogodišnjeg seksa sa šest muškaraca, organizator grupnjaka dao joj je zadatak da ih pripremi za drugu ženu. Nakon nekog vremena pitala ih je može li se više uključiti i završila sa svima, od kojih je jedan dečko imao 25 godina. Tvrdi da su svi bili nježni i pristojni.

Ona i njezin suprug najčešće imaju trojac s drugim heteroseksualnim muškarcem. “Ponekad je to grupni seks za jednu noć, a nekad se s tim ljudima viđamo više puta tijekom nekoliko godina. Ponekad svingamo s drugim parovima, ali teško je pronaći ljude naše dobi. Nadamo se da ćemo zadržati ovaj životni stil što je duže moguće. Morate živjeti život do kraja”, zaključila je 62-godišnjakinja.