‘BOŽIĆ MI JE UNIŠTEN’: Ova žena je tik pred blagdane otkrila da je muž vara, a onda je saznala nešto još gore

Otkriti da vas je životni partner prevario tik pred blagdane nije nešto što bi si itko poželio u ovo čarobno doba godine. Jedna žena doživjela je upravo to i osjeća da joj je Božić uništen. Očajna u pronalasku načina da što lakše prebrodi taj šok, obratila se pismom Sunovoj savjetnici Deidre Sanders.

Taman kad mu je odlučila dati drugu šansu – novi šok

“Prije šest tjedana saznala sam da je moj suprug na internetu upoznao dvije žene. S jednom je čak otišao na spoj i dvaput su imali spolni odnos. To me slomilo i rekla sam mu da trebam vremena i prostora. Otišao je na dva tjedna, a sada se vratio i odlučili smo pokušati spasiti brak”, ispričala je anonimna čitateljica, koja se boji da će joj sve to uništiti Božić.

“Počeli smo mnogo razgovarati, a onda sam jučer otkrila da je u igri bilo još žena pored tih dviju. To me ponovno vratilo na početak i doista više ne znam kakvu ćemo budućnost nakon svega imati”, požalila se ova 37-godišnjakinja, koja sa suprugom ima 12-godišnjega sina.

Na njemu je red da se potrudi uljepšati obitelji blagdane

“Naručili smo se za bračno savjetovanje, ali sigurna sam da nećemo dobiti termin prije Božića”, zaključila je žena u pismu, a Sanders je odmah pohvalila odluku supružnika da potraže profesionalnu pomoć.

“Zasad pokušajte svoje mentalne probleme zapakirati u imaginarnu kutiju. Recite svojemu suprugu kako je Božić idealna prilika za njega da se maksimalno potrudi uljepšati ovo blagdansko vrijeme cijeloj obitelji”, kratko je poručila poznata savjetnica.