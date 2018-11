BOLESTAN FETIŠ MU UNIŠTAVA ŽIVOT: ‘Sramim se toga, ali užasno me pali. Cura me ostavila, kako da kažem novoj?’

‘Ne želim lagati i zbilja se trudim potisnuti svoje želje’

Draga Deidre, uvijek sam se mrzio zbog tog fetiša koji imam. Naime, pali me da nosim pelene i ponašam se poput bebe, no to nikad nije bio problem u mojoj prošloj vezi. Imam 37 godina. Ta je veza trajala sedam godina, ali je završila kad je moja partnerica našla nekog drugog.

Nakon toga sam i ja upoznao novu djevojku s kojom se uistinu dobro slažem. Njoj su 33 i međudobno si ništa ne tajimo. Taj fetiš nije nešto čime se ponosim, ali što mogu?! To nije stanje koje bih ikomu poželio. Dvojim trebam li joj to reći ili ne. Ne želim lagati i zbilja se trudim potisnuti svoje želje.

Deidre odgovara:

Ova vrsta fetiša je zapravo vrlo česta. Tvoja je veza došla u fazu kada nemate tajni jedno pred drugim, stoga mislim da je pravo vrijeme da joj kažeš što je na stvari. Objasni da činiš sve da potisneš svoje želje i da ti nije drago što se tako osjećaš.