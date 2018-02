BIZARNI MITOVI O SEKSU U KOJE VJERUJU I NAJPAMETNIJI: Najčešćem ženskom izgovoru konačno je odzvonilo

Vrijeme je da prestanete vjerovati u bapske priče o seksu

O seksu postoje razne tzv. mudrosti kojih se mnogi drže kao pijan plota. Ljudi sa slabim srcem trebaju izbjegavati seks, žena ne može zatrudnjeti tijekom mjesečnice, a mokrenje prije seksa smanjuje rizik od urinarne infekcije… Ispostavlja se da je većina tih vjerovanja ništa drugo nego mitovi.

Seks povećava rizik od infarkta





MIT (osim ako varate)!

Pacijentima se nakon srčanog udara savjetuje da se klone seksualnih aktivnosti, ali nova istraživanja pokazuju kako nema razloga za brigu. Istraživači su na temelju proučavanja 536 srčanih bolesnika zaključili da seks nipošto nije okidač za infarkt. “Postoje slučajevi srčanog udara tijekom seksa. Ali to bi se dogodilo neovisno o tome što biste radili u tom trenutku. Nije seks kriv”, kaže dr. Mark Knapton. Jedino je veća vjerojatnost za srčani udar tijekom seksa ako to radite s ljubavnicom ili novom partnericom, s obzirom na to da je uzbuđenje veće.

Stajanje naglavačke nakon seksa povećava šanse za trudnoću

MIT!

Zapravo su veće šanse da će se to dogoditi ako ostanete još neko vrijeme ležati poslije seksa. Istraživanje je pokazalo da su žene koje su još 15 minuta ležale u krevetu imale 50 posto veće šanse za trudnoću od onih koje su odmah ustajale. “Maternica je blago nagnuta prema naprijed pa ako lagano podignete zdjelicu (stavljanjem jastuka pod stražnjicu), spermiji će morati kraće putovati do odredišta”, objašnjava ginekologinja Gabrielle Downey. Ekstremno podizanje poput dubljenja na glavi uopće nije potrebno.

Ne možete zatrudnjeti tijekom mjesečnice

MIT!

Ne postoji vrijeme u kojemu žena između 15 i 50 godina ne može zatrudnjeti. Školski je za to najveća šansa tijekom tri do četiri dana oko 18. ili 19. dana ciklusa, ako se podrazumijeva da je prvi dan mjesečnice ujedno i prvi dan ciklusa. Ali zdravo jajašce koje se stvara tijekom ovulacije može preživjeti od četiri do pet dana, a zdrava sperma sposobna je oploditi i do četiri dana nakon ejakulacije. Budući da nisu sve žene iste i da ciklus ne traje jednako kod svih, nikad ne možete znati kad je moguća oplodnja.

UTROSTRUČITE ŠANSE ZA TRUDNOĆU: Želite li bebu, potrudite se da tijekom seksa napravite ove tri stvari

Glavobolja je dobar izgovor za izbjegavanje seksa

MIT!

Naprotiv, seks može pomoći kod glavobolja. Više od polovine pacijentica s migrenom priznalo je da su osjetile poboljšanje nakon seksa tijekom jedne takve epizode. Zapanjujuće, jednoj od pet bol je potpuno nestala. Seks oslobađa endorfin, prirodno sredstvo protiv bolova, što može ublažiti ili čak eliminirati glavobolju.

Seks nije za ljude s bolovima u leđima

MIT!

Ovisno o tome u kojem vas dijelu leđa boli, prilagodite si pozu koja vam najbolje odgovara, ali nipošto ne izbjegavajte seks. Žene koje imaju bolove u donjem dijelu leđa trebaju se držati misionarske poze, dok se muškarcima s istim problemom preporučuje doggy style, ali na koljenima, a ne u stojećem položaju.

Mokrenje prije seksa sprječava urinarnu infekciju

MIT!

Seks je čest uzrok upale mokraćnog mjehura među ženama u dvadesetim godinama, ali pogađa i starije. Vjeruje se da je dobra prevencija pomokriti se prije i poslije seksa, ali to je samo napola točno, kažu stručnjaci. “Mokrenje prije seksa je uzrok broj jedan urinarne infekcije”, tvrdi urolog David Kaufman. Ali zato mokrenje neposredno poslije seksa pomaže jer tako ispirete bakterije koje su eventualno dospjele u uretru.

Seks i orgazam uzrokuju prijevremeni porođaj

MIT!

Teorijski, seks može potaknuti trudove, ali samo ako je rodnica spremna za to. Sperma sadrži hormone koji se nazivaju prostaglandini (oni dolaze iz prostate), a mogu omekšati cerviks i stimulirati kontrakcije. Sintetički oblici tih hormona medicinski se koriste za poticanje trudova, zbog čega je moguće da seks ubrza porođaj, ali samo ako je termin blizu. To znači da se možete seksati tijekom cijele trudnoće bez opasnosti.