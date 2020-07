BIZARAN LJUBAVNI TROKUT ŠOKIRAO JAVNOST: Starica se udala za svog zeta nakon što ga je njezina kći izbacila iz stana

Kontroverzni par izaziva salve kritika u Rusiji, ali njih negativni komentari ne diraju

Bizaran ljubavni trokut u kojemu glavne uloge imaju 75-godišnja umirovljenica, njezin 52-godišnji zet te 56-godišnja kći izazvao je kontroverzije u Rusiji nakon što se njihova priča proširila društvenim mrežama ovoga mjeseca.

Galina Zhukovskaya (75) iz Sankt-Peterburga udala se za 23 godine mlađeg Vyacheslava Zhukovskoga 2010. godine, no to nije razlog zbog kojega je slučaj privukao pažnju. Problem je, naime, u tome što je Vyacheslav bio Galinin zet jer je tri godine bio u braku s njezinom kćeri Elenom.

Par je prekinuo ubrzo nakon što je on pušten iz zatvora, navodno zbog Elenine nevjere. Vyacheslav je utočište zatim pronašao kod punice i par se vjenčao 2010. Od tada su zajedno, ali Galina tvrdi da im je njezina kći oduvijek zavidjela na vezi i da je pokušava raskinuti.

A 75-year-old woman Galina Zhukovskaya who married her 52-year-old former-son-in-law has sparked controversy in Russia. #OddNews #GalinaZhukovskaya https://t.co/PZVSG2XvKN — Guardian Life NG (@GuardianLifeNG) July 17, 2020

Vjenčanje u zatvoru pa – razvod

“Moja je kći vjerojatno ljubomorna što mama nije sama. Imam s kime razgovarati, a ona nema”, rekla je Galina Zhukovskaya za ruski tabloid Komsomolskaya Pravda. “Ona želi da se razdvojimo. Često šalje svoju 30-godišnju kćer, koju je dobila s drugim muškarcem, da ga zavede.”

Vyacheslav je bivšu suprugu Elenu upoznao dok je služio kaznu u zatvoru u Murmansku zbog ubojstva svojega bivšeg poslodavca zbog neisplaćenih plaća. Iz zatvora je objavio oglas u lokalnim novinama i Elena mu se javila.

Oni su svoje zavjete razmijenili 2007. godine u zatvoru. Tri godine poslije Vyacheslav je izašao na slobodu i preselio se u njihov dom u Sankt-Peterburgu, no brak se ubrzo raspao.

75-year-old pensioner marries son-in-law after her daughter divorced him – https://t.co/fkcvtU304w pic.twitter.com/VYUphLew9e — Rifnote News Aggregates (@rifnote) July 17, 2020

Novi par je želio i dijete, ali…

Galina tvrdi da je njezina kći varala svojega supruga nedugo nakon njegova puštanja na slobodu i na kraju ga izbacila iz kuće. Kako nije imao kamo, Vyacheslav se našao na ulici, ali punica se sažalila nad njime i pozvala ga u svoj dom. Priznaje da to nije učinila iz ljubavi, no kako je vrijeme prolazilo, oni su se zbližili.

Galina je godinama trpjela kritike rođaka jer se spetljala s bivšim suprugom svoje kćeri, no kaže kako ona i Vyacheslav sada imaju stabilan odnos utemeljen na ljubavi i poštovanju. Prije dvije godine željeli su dijete i čak su pronašli surogat majku, no ispostavilo se kako su prevareni.

Žena je uzela milijun njihovih rubalja (gotovo 100.000 kuna), no DNK je pokazao da dijete nije njihovo, barem tako par tvrdi, prenosi Guardian. Vyacheslav priznaje kako je jednom pogriješio tražeći drugu ženu, ali Galina mu je oprostila. Rekla mu je da, želi li drugu, samo treba otići, no on je odlučio da mu je ipak bolje s njome.

Bizarna priča završila na televiziji

“Znate što mi se sviđa kod Galine? Siguran sam da me neće prevariti, umoran sam od varanja”, izjavio je bivši robijaš.

Umirovljenica tvrdi da ih je njezina kći neprestano pokušavala razdvojiti. Uvjerena je da joj zavidi na njihovoj vezi, ali dodaje da je u pitanju i njezin stan, koji će Vyacheslav naslijediti, što njezina obitelj navodno ne može prihvatiti.

Neobičan ljubavni trokut postao je viralan na društvenim mrežama ranije ovoga mjeseca, ali protagonisti priče poznati su ruskoj javnosti već nekoliko godina nakon što su ih pozvali u popularnu TV emisiju da ispričaju svoje verzije priče.