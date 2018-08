BIVŠA GA NAPILA, ISKORISTILA PA POSTAVILA UVJET: ‘Znao sam što namjerava i to me napalilo. Posljedice osjećam već 6 mjeseci’

‘Proveli smo divnu večer i na kraju se poseksali. Bilo je dobro, ali ništa spektakularno’

Muškarac u ranim 30-ima u braku je devet godina i obožava svoju ženu. No, službeni je posjet njegovu rodnom gradu prizvao neke nedorečene uspomene iz prošlosti. Sreo je srednjoškolsku ljubav i strast je ponovno oživjela. Nakon prosječnog seksa zakleo se da to više neće ponoviti, ali i pola godine poslije krivnja ga razdire. Obratio se za pomoć Sunovoj savjetnici Deidre Sanders.

Draga Deidre, nakon što sam se prvi put poseksao s bivšom djevojkom, oboje smo se složili da se to više neće ponoviti. Ali od tada me grize savjest i ne mogu to zaboraviti. Imam 33 godine i predivnu ženu od 29, s kojom ću sljedeći mjesec proslaviti devetu godišnjicu braka. Imamo 6-godišnju kćer i, premda naš brak nije uvijek savršen, smatram da smo stvoreni jedno za drugo. Radim za veliku IT tvrtku i tako sam jednom bio na terenu nedaleko od svoga rodnog grada.

Iskoristio sam priliku da navečer posjetim mamu i tatu. Mislio sam ostati prespavati pa sam svratio u lokalni kafić na piće. Tada je ušla djevojka koju nisam vidio otkad smo bili tinejdžeri. Moje je godište i izgledala je sjajno. Počeli smo čavrljati i prisjećati se kemije koja je nekad bila između nas, a koju nikad nismo iskoristili. Završili smo u njezinu stanu pijući vino. Ona je razvedena i priznajem da sam se uzbudio, no znao sam kamo to vodi.

Seks nije bio ništa posebno

Proveli smo divnu večer i na kraju se poseksali. Bilo je dobro, ali ništa spektakularno. Čim smo završili, složili smo se kako se to dogodilo sada i nikad više. Rekla mi je neka se ne grizem zbog toga, da je to bilo samo za dobra stara vremena i neka zaboravim na to. Volim svoju ženu i ne mogu vjerovati da sam tip koji bi prevario. Nakon tog jednog puta nije mi bilo dobro. Prošlo je već šest mjeseci, a ja to nikako ne mogu potisnuti.

Supruga mi je sljedeći dan rekla da joj izgledam napeto i počela se brinuti za mene. Znam da, ako joj priznam što sam učinio, to će razoriti naš brak. Jednostavno više ne znam što ću s tolikom krivnjom koja me izjeda svaki dan.

Deidre odgovara:

Krivnja je užasan osjećaj i njome se ništa ne postiže. Važno je da naučiš nešto iz te pogreške. Zašto je uopće došlo do toga preljuba? Kažeš da ste ti i tvoja supruga stvoreni jedno za drugo, ali da vaš brak nije savršen. Znači li to da stvari u krevetu suviše ne funkcioniraju? Ili ste ti i tvoja žena prestali nalaziti vrijeme za razgovor i međusobne izljeve ljubavi? Što god da narušava savršenstvo vašega braka, nemojte to trpati pod tepih, već poradite na tome. Pozitivni napori umanjit će krivnju koju osjećaš.