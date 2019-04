BISTE LI OSTAVILI ZARUČNIKA ZA 66.000 KUNA? Ona je prihvatila bez razmišljanja i imala je jako dobar razlog

Kada ju je nazvala njegova majka i ponudila joj 10.000 dolara da prekine s njime, bila je svjesna da je to presavršena prilika da bi je odbila

Biste li vi nogirali svojega zaručnika da vam netko ponudi, recimo, 10.000 dolara (okruglo 66.186 kuna i 86 lipa po trenutnom tečaju)? Nije laka odluka, ha? Šalu na stranu, ne bi se svatko odrekao svoje srodne duše s kojom planira provesti cijeli život za, eto, malo gotovine, ali jedna je žena bez problema priznala da se našla pred takvim izborom i na licu mjesta odabrala keš.

Ne sudite dok ne pročitate

Neimenovana žena svoju je neobičnu priču podijelila na Redditu. Kako kaže, roditelji njezina zaručnika došli su joj na vrata i ponudili joj izdašnu svotu novca pod uvjetom da prekine s njihovim sinom. Čini se kako njoj to nije teško palo te je bez razmišljanja uzela lovu i zbrisala odande. No, ispostavilo se da je djevojka imala dobar razlog za takvu odluku.

Objasnila je da je svojega (bivšeg) zaručnika upoznala na fakultetu i hodali su nekoliko godina prije nego što ju je on zaprosio. Ona je znala kako njegovi imućni roditelji smatraju da ona nije dovoljno dobra za njega, ali to je nikad nije zabrinjavalo jer je dečka iskreno voljela.

On se strašno promijenio

Nakon što su se zaručili, cura je primijetila da se on mijenja i polako postaje sve sličniji svojim roditeljima. “Počeo je sve kontrolirati. Želio je znati gdje se u kojem trenutku nalazim. Čak mi je jednom rekao da, kada se vjenčamo, on će mi planirati dnevne rasporede tako da uvijek zna gdje sam ja i što radim”, napisala je.

“U to sam vrijeme doznala i da je alkoholičar koji je prilično gadan kad popije. Bili to znaci za uzbunu zbog kojih sam ionako mislila udaljiti se na neko vrijeme. Vrhunac je bio kada mi je rekao kako osjeća da se mora zadovoljiti mnome premda može naći bolju”, objasnila je nesretna žena.

Ponuda joj došla k’o naručena

Nakon toga je čvrsto odlučila povući se i zaboraviti voljenog zaručnika. Kada ju je nazvala njegova majka i ponudila joj 10.000 dolara da prekine s njime, bila je svjesna da je to presavršena prilika da bi je odbila.

“Dogovorili smo kako moj bivši nikad neće doznati za to. Te sam noći spakirala svoje stvari i ostavila ga zauvijek. Iselila sam se tjedan poslije i od tada ga nisam vidjela. Nekoliko puta me zvao, ali ja sam ignorirala pozive. Naši zajednički prijatelji kažu da je slomljen i da me još voli. Njegovi su me roditelji još jednom kontaktirali kako bi mi zahvalili i zaželjeli mi sreću.”

Ljudi ju podržali

“Ionako sam planirala raskinuti zaruke i to se ne bi promijenilo. Novac mi je samo pomogao da ubrzam odluku. Jesam li postupila pogrešno? Njegova me obitelj cijelo vrijeme tretirala loše i taj sam novac vidjela kao plaću za to što sam ih trpjela”, napisala je djevojka, a ljudi koji su pročitali njezinu ispovijest jednoglasno su joj rekli da je dobro napravila.

“Nisi izgubila ljubav svog života jer si ga ionako mislila ostaviti. Pa zašto ne bi profitirala od toga?!; “Razmišljaj o tome kao o porezu na šu*ka. To je najbliže isprici koju si mogla dobiti od njega”, ohrabrivali su ženu reditovci, no bilo je i onih koji su rekli kako ne bi svojega partnera ostavili ni za 10 milijuna, a kamoli za 10.000 dolara.