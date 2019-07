BISEKSUALKE O SEKSU SA ŽENAMA I MUŠKARCIMA: Bombastična priznanja koja će vam poljuljati sve predrasude

Zaključak je da se muškarci premalo trude u krevetu, a žene bolje razumiju jedna drugu

Mnogobrojna istraživanja tvrde da je svaki čovjek u suštini biseksualan – ali ovaj škakljiv podatak neće priznati nijedan okojeli heteroseksualac. No, kada ne trebaju otkrivati svoj identitet, mnogima je znatno lakše govoriti o skrivenim seksualnim maštarijama, ali i “izletima” u krevet s pripadnicima istoga spola.

Budući da su muškarci mnogo zatvoreniji po tom pitanju, biseksualne žene na Redditu su otvoreno progovorile o glavnim razlikama u seksu s muškarcima i ženama. “Žene su mekše”, složile su se brojne korisnice ove društvene mreže.

Opuštenije su sa ženama

“Ovo može biti osobno iskustvo, a ne ono koje je primjenjivo na sve biseksualne žene, ali više se sramim svojih tjelesnih nesavršenosti s muškarcima, nego sa ženama na početku veze. Danas žene osjećaju veliki pritisak da moraju izgledati na određeni način i da konstantno budu dotjerane. Hodala sam s više muškaraca koji ne shvaćaju koliko su ta očekivanja nerealna i koliko je zaista nemoguće da ih žene stalno dosižu i imaju ispunjen život… S druge strane, žene imaju neposredno razumijevanje za situaciju jer žive u tom istom društvu kao žene. To zajedničko iskustvo znači da mi je ugodnije biti nesavršena pred njima u ranijim fazama veze”, priznala je jedna žena.

Neke su napisale kako imaju različite kriterije kada je riječ o onome što smatraju atraktivnim kod žena, a što kod muškaraca. “Kao biseksualna žena, definitivno primjećujem da me kod žena privlači više nesavršenosti, nego kod muškaraca. Mislim da su muška tijela seksi kada izgledaju kao idealizirana medijska verzija onoga kako seksi muškarci izgledaju, ali mi se sviđa puno više različitih tipova ženskih tijela. Sigurna sam da je to samo zato što sam ja žena koja voli sebe sa svim svojim nesavršenostima… ali definitivno mislim da je to zanimljivo”, rekla je druga korisnica.

Emocionalno govoreći, brojne komentatorice tvrde da im je lakše biti intimnima i uspostaviti vezu s drugim ženama, nego s muškarcima. “Otkrila sam da mi je lakše identificirati se sa ženama i povezati se kroz slična iskustva, nego s muškarcima. Također sam otkrila da više uživam u seksu sa ženama nego s muškarcima jer u njima ima više osjećaja”, napisala je treća reditovka.

Muškarci su očitiji u flertu

Što se tiče seksa, mnogi muškarci trebaju poboljšati svoju “igru” kada je riječ o zadovoljavanju potreba svojih partnerica. “Otkada sam se pomirila sa svojom seksualnošću, počelo mi je smetati što muškarci svoj orgazam doživljavaju kao kraj seksa”, istaknula je četvrta.

Peta je dodala da žene obično imaju drugačije “običaje” u spavaćoj sobi – više se fokusiraju na predigru i imaju vlastiti preferirani “redoslijed” za određene seksualne radnje. Međutim, ispostavilo se da su muškarci mnogo očitiji kada flertuju.

“Smatram da su žene obično mnogo osjetljivije na početku, tako da je mnogo teže razlikovati sviđate li im se na prijateljski ili na seksualan način. Je li ovo spoj ili želiš da budemo prijateljice? Koketiraš li sa mnom ili si samo pristojna? Sviđaju li ti se žene? Neverbalna komunikacija može biti teška”, zaključila je šesta korisnica Reddita.