BISEKSUALAC O LJUBAVNIM ISKUSTVIMA S OBA SPOLA: ‘Gay muškarci su divljaci, ali s njima je jeftinije izlaziti’

Njegovi kolege na poslu ne znaju ništa o njegovoj seksualnoj orijentaciji

Govoreći anonimno za The Cut, biseksualni muškarac iz New Yorka otkrio je zašto više voli izlaziti s gay muškarcima nego sa ženama te kako je to u konačnici isplativije. “Toliko je lakše i jeftinije odlaziti na spoj s muškarcem”, kaže 32-godišnji financijski djelatnik. “Deklariram se kao biseksualac, ali moj je profil na Tinderu usmjeren isključivo prema muškarcima”, napominje.

Neugodna iskustva

Objašnjava kako je financijski osiguran, ali da svejedno zapaža koliko manje novca troši kad izađe s muškarcem. Iako osjeća stalan pritisak da mora biti u formi, kaže kako ima puno više samopouzdanja tijekom intimnih radnji s osobom istog spola. “Kažu da su djevojke pod većim pritiskom društva zbog tjelesnog izgleda, ali ideja o standardima ljepote još više prevladava u gay zajednici”, priznaje.





“Gay muškarci su divljaci kad je riječ o izgledu i estetici”, tvrdi biseksualac. Podijelio je i nekoliko neugodnih iskustava s kojima se suočio kao takav. S jednim je muškarcem, priča, izlazio sedam tjedana kad je on jednostavno nestao i nikad mu se više nije javio. Drugi mu je otkazao planove jer se odlučio za drugog muškarca.

Kolege ništa ne sumnjaju

Njegova je obitelj teško prihvatila njegovu biseksualnost, a osobito majka. “Kad sam joj priznao, rekla mi je da griješim, da izdajem Boga i da ću dobiti AIDS ako nastavim raditi one stvari s muškarcima”, priča. “Ali ona mene jako voli i zasigurno će prihvatiti ako jednoga dana završim s muškarcem”, dodaje. Njegovi kolege na poslu ne znaju ništa o njegovoj seksualnoj orijentaciji. “Nisam izašao iz ormaar na poslu i mislim da nikad ni neću. Trudim se svoj privatni život zadržati za sebe”, zaključuje anonimni muškarac.