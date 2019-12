BIJEG OD BRAKA BEZ STRASTI PRONAŠAO JE U MLAĐOJ KONOBARICI: ‘Ostavio bih ženu, ali od njezina oca imam koristi’

Seks s novom djevojkom je izvrstan i ona mu se jako sviđa, ali on osjeća da je zapeo i ne zna što dalje

Pod utjecajem alkohola često radimo stvari koje kasnije požalimo. Anonimni muškarac (34) ispričao je kako je jedne večeri, kada je izašao s prijateljem piti, završio u krevetu s konobaricom. No, iz avanture na jednu noć rodili su se osjećaji. On bi sada rado ostavio suprugu (32), ali osjeća grižnju savjesti zbog djece.

Ima koristi od ostanka u braku

“Moja žena i ja prilično smo se udaljili. Više se uopće ne seksamo, a mislim da se i ne volimo više. Možda zvuči čudno što i dalje živimo zajedno, ali imamo dva sina, kojima ne želim razoriti obitelj. Njih bi to dotuklo”, napisao je muškarac Sunovoj savjetnici Deidre Sanders.

Objasnio je da njihova majka radi vikendima i on je taj koji dječake vozi na plivanje, nogomet i ostale aktivnosti. “Moja žena ne zna za moju aferu, ali i ona je mene prevarila lani. Priznala mi je to i obećala da se više nikad neće vidjeti s tim čovjekom. Ja sam joj oprostio”, tvrdi on.

Budući da radi u tvrtki njezina oca, to je također jak razlog da ostane sa suprugom. “Znam da bi bilo jako teško kada bih je ostavio jer bi on rekao da sam za sve ja kriv, a ne bi bio dobar potez dati otkaz jer ovdje mogu napredovati u budućnosti. Malena je to firma, ali vjerojatno bih je jednoga dana ja naslijedio”, priznaje nevjerni muž.

‘Pazi da ti djevojka ne ‘propjeva”

“Moji se prijatelji okupljaju u kafiću u kojemu radi moja nova djevojka. Oboje se trudimo ništa ne pokazivati, ali svaki put kada ostanem malo dulje, ona mi tutne ceduljicu na koju napiše kada planira otići. Ja tada odem nešto ranije i čekam je iza ugla dok ona ne izađe”, opisuje on i dodaje da im je seks izvrstan i da mu se mlada konobarica jako sviđa, ali on osjeća da je zapeo i ne zna što dalje.

Sanders mu je, bez okolišanja, rekla da će njegova supruga prije ili poslije doznati za njegovu nevjeru i da će to razoriti njihovu obitelj, a on bi mogao izgubiti posao. “Radije se bori za svoj brak i budi dobar primjer sinovima. U suprotnom bi oni mogli slijediti tvoj primjer, misleći da se tako odrasli ljudi ponašaju”, savjetuje Deidre.

“Jeste li ti i supruga do kraja raščistili što je dovelo do toga da te ona prevari prošle godine ili joj se sada samo osvećuješ? Reci svojoj djevojci da je vaša veza gotova i istakni da to radiš za dobro svoje djece. Posljednje što ti treba jest da se ona naljuti i ‘propjeva’ o vašemu odnosu”, zaključuje ugledna savjetnica.